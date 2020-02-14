Чергове оновлення Windows 10 ламає комп'ютери

Оновлення для Windows 10 вже не раз викликали у користувачів різні проблеми із операційкою. Черговий патч не став виключенням: деякі пристрої почали "зависати", а в деяких користувачів зникли зникли іконки з робочого столу та в меню "Пуск".

У чому проблема

Цікаво: Як виглядає та працює нова операційна система Windows 10X: відео

Незабаром після випуску оновлення KB4532693 у деяких користувачів "полетів" системний профіль: всі ярлики додатків на робочому столі і в меню "Пуск" зникли, як якщо б ОС була тільки що переінстальованою, повідомляє MS Power User.

Частково відновити працездатність системи ентузіастам вдалося тільки за допомогою видалення тимчасового профілю користувача, автоматично створеного після установки патча.

Від власників ноутбуків HP також почали надходити скарги про зависання пристроїв після установки апдейта KB4524244. Після перезавантаження в безпечному режимі виявилося, що файли оновлення викликали збій в роботі служби Secure Boot. У більшості випадків "постраждалими" виявилися користувачі PC з процесорами AMD Ryzen.

Реакція Microsoft

Microsoft ще не підтвердила наявність проблеми, і терміни виходу відповідних програмних виправлень для Windows поки невідомі.

Як виправити проблему

Єдиний ефективний метод "лагодження" свого пристрою при виникненні зазначених програмних неполадок – видалення пакетів оновлень KB4532693 та KB452424 вручну. Зробити це можна в меню налаштувань на сторінці "Оновлення та безпека", вибравши пункт "Показати історію оновлень".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно