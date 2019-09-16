Чергове оновлення Windows 10 "ламає" PC: у чому проблема

Користувачі десктопної операційної системи Microsoft продовжують скаржитися на проблеми після інсталяції оновлень. Лише через тиждень після релізу оновлення, яке викликає "червоний екран" на розробників посипалися нові скарги щодо свіжого патчу.

Що сталося? Цього разу під загрозою опинилися відразу кілька компонентів ОС: від мережевих адаптерів до ключових програмних компонентів, повідомляє MSPowerUser.

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На форумах техпідтримки компанії почали з'являтися повідомлення про проблеми з аудіопристроями, відображенням меню "Пуск" і рядком пошуку, а також про "відвал" інтернет-з'єднань після скачування і установки пакету оновлень KB4515384.

KB4515384 ламає адаптери Ethernet і Wi-Fi на моєму ПК. З'являється діалогове вікно установки нових пристроїв, а старі позначені як #2, і їх можна побачити при відображенні прихованих компонентів в диспетчері пристроїв. Видалення нових або старих драйверів не усуває проблеми,

– повідомив один з багрепортів в Microsoft Feedback Hub.

"Після установки KB2515384 я не можу відкрити Центр підтримки або Microsoft Edge. Минулого місяця мені також довелося видалити попереднє оновлення KB4512941, через яке процес SearchUI надмірно навантажував CPU, який змушував вентилятор кулера сильно шуміти", – зазначає інший користувач.

Інші проблеми. Судячи з деяких інших відгуків, в низці випадків виникають і проблеми зі звуком – не виключено, що проблемний апдейт пов'язаний зі службою Windows Update. Крім того, деякі користувачі не змогли відкрити "Центр підтримки" після установки оновлення.

Як вирішити проблему? Користувачам, які мають схожі проблеми, рекомендується видалити оновлення, поки не буде випущено офіційне виправлення ПЗ. У деяких випадках вирішити проблему з мережним адаптером допомагає його відключення і повторне включення в диспетчері пристроїв.

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