Чи безпечні електрокари: новий звіт компанії Tesla

Нещодавній звіт компанії Tesla показав, що електрокари безпечні не лише для оточуючого середовища, але й для водіїв. Хоча часто в ЗМІ з'являються новини, в яких автомобілі Tesla потрапляють в ДТП та самозаймаються, реальна статистика куди більш райдужна.

Згідно з четвертим ДТП-звітом Tesla, компанія зафіксувала одну аварію на 5,26 мільйона кілометрів для своїх машин, в яких водії використовували автопілот і функції активної безпеки.

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Статистика ДТП. Електрокари, чиї власники не вдавалися до цих можливостей, потрапляли в ДТП раз на кожні 3,52 мільйона кілометрів. Це дійсно вражаючий показник, оскільки в середньому американці потрапляють в аварії кожні 800 000 кілометрів, тобто в кілька разів частіше користувачів екологічних авто.

Статистика займання авто. Те ж стосується і проблеми займання, свого часу розтиражованого в ЗМІ. За наданими в звіті Tesla даними, в період з 2012 по 2018 рік було зафіксовано по одній пожежі на 273,6 мільйона кілометрів.

В середньому по США звичайні автомобілі горять раз в 30,6 мільйона кілометрів. Важливо відзначити, що в своєму дослідженні співробітники Tesla враховували не тільки випадки самовільного займання авто, а й пожежі, причиною яких стала людина, а не сама машина – наприклад, підпали.

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