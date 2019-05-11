Чи будуть нові AirPods3 дорожчими за попередню модель

При цьому Apple може продавати AirPods 2 і AirPods 3 одночасно. Кілька тижнів тому з'явилася інформація про те, що Apple випустить бездротові навушники AirPods 3 до кінця року, а їх головною особливістю стане здатність поглинати сторонній шум.

Нові дані не заперечують цього факту, але вказують на те, що вартість AirPods 3 може виявитися вище вартості AirPods 2. За даними галузевих джерел, компанія Unitech Printed Circuit Board, що займається виготовленням друкованих плат для AirPods 2, планує наростити обсяги випуску продукції, замовлення на яку діє як мінімум для початку 2020 року.

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Тобто AirPods 2 гарантовано будуть випускатися і продаватися ще й у наступному році. І ось тут виникає питання: навіщо Apple AirPods 2, якщо в кінці року вже обіцяні навушники AirPods 3?

Логічна відповідь: збереження в гамі і AirPods 2, і AirPods 3. Тоді "старі" навушники могли б трохи скинути в ціні, а нові виявилися б, само собою, дорожче. Причому нові будуть представлені двома моделями: одна збереже вигляд і функціональну спадкоємність з AirPods 2, а ось друга буде модернізована та виглядатиме "просунутіше", власне це і може суттєво впливати на їх ціну.

AirPods 3 виявляться помітно дорожче AirPods 2, особливо якщо в порівнянні братиме участь топова модель нового покоління і "стара" базова. Поки це всього лише чутки. Проте всі вони вказують, що саме так і відбудетться, адже для компанії Apple це нормальна практика.

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