Чи будуть нові AirPods3 дорожчими за попередню модель

90 Читать новость на русском
Нові AirPods3 можуть бути суттєво дорожчими за попередню модель
Нові AirPods3 можуть бути суттєво дорожчими за попередню модель / Unsplash

При цьому Apple може продавати AirPods 2 і AirPods 3 одночасно. Кілька тижнів тому з'явилася інформація про те, що Apple випустить бездротові навушники AirPods 3 до кінця року, а їх головною особливістю стане здатність поглинати сторонній шум.

Нові дані не заперечують цього факту, але вказують на те, що вартість AirPods 3 може виявитися вище вартості AirPods 2. За даними галузевих джерел, компанія Unitech Printed Circuit Board, що займається виготовленням друкованих плат для AirPods 2, планує наростити обсяги випуску продукції, замовлення на яку діє як мінімум для початку 2020 року. 

Читайте також: Apple готує ще одне оновлення навушників AirPods

Тобто AirPods 2 гарантовано будуть випускатися і продаватися ще й у наступному році. І ось тут виникає питання: навіщо Apple AirPods 2, якщо в кінці року вже обіцяні навушники AirPods 3? 

Логічна відповідь: збереження в гамі і AirPods 2, і AirPods 3. Тоді "старі" навушники могли б трохи скинути в ціні, а нові виявилися б, само собою, дорожче. Причому нові будуть представлені двома моделями: одна збереже вигляд і функціональну спадкоємність з AirPods 2, а ось друга буде модернізована та виглядатиме "просунутіше", власне це і може суттєво впливати на їх ціну.

AirPods 3 виявляться помітно дорожче AirPods 2, особливо якщо в порівнянні братиме участь топова модель нового покоління і "стара" базова.  Поки це всього лише чутки. Проте всі вони вказують, що саме так і відбудетться, адже для компанії Apple це нормальна практика.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Меланія Трамп одягнула сукню без спідньої білизни на офіційний прийом: фото
сьогодні
11938
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Apple
Джерело: Техно 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
10 травня 08:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
7006
Google представила бюджетні смартфони Pixel 3A та Pixel 3A XL
8 травня 12:24 Google представила бюджетні смартфони Pixel 3A та Pixel 3A XL
659
Глава відділу Xiaomi втопив свій Mi 9 і придумав оригінальний спосіб як його висушити
6 травня 22:31 Глава відділу Xiaomi втопив свій Mi 9 і придумав оригінальний спосіб як його висушити
1633
Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
5 травня 18:03 Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
1099
Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
4 травня 08:04 Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
2544
Новини
Більше новин
Залиште відгук