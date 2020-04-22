Чи можна українцям виїхати за кордон за електронним паспортом: відповідь ДМС
Виїхати за кордон у 2020 році за електронним паспортом наразі неможливо. Україна співпрацюватиме з іншими країнами задля вирішення цього питання.
Таке пояснення надав голова Державної міграційної служби Максим Соколюк під час презентації цифрових паспортів у "Дії", повідомляє 24 канал.
Треба знати Електронний паспорт запрацював в Україні: як його отримати в додатку Дія
Ми з цим працюємо, і не тільки Україна, а й цілий світ,
– запевнив Соколюк.
Він додав, що з цифровими документами можна подорожувати всередині країни повітряним, або залізничним транспортом. Глава ДМС вважає, що чимало людей після закінчення карантину спробують цим скористатися.
Як отримати електронний паспорт в додатку Дія
- Якщо у вас вже є ID-картка та біометричний закордонний паспорт, все що потрібно, просто завантажити додаток Дія та зареєструватися в ньому зручним способом. Як це зробити детально описано в матеріалі 24 каналу.
- Якщо ваші документи опрацьовані, ви зможете побачити їх у переліку доступних документів в додатку.
- Для тих, хто вже користується додатком Дія потрібно просто оновити додаток в офіційному магазині Android та Apple.
Зверніть увагу! Наразі в додатку доступно 4 356 920 ID-карток, які були оформлені громадянами раніше. Понад 16 мільйонів біометричних закордонних паспортів вже доступні для використання в додатку.
Де можна використовувати е-паспорт / Інфографіка 24 каналу
Що таке Дія?Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу.
В межах цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.
Запис презентації е-паспорту в додатку Дія:
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