Чи можна українцям виїхати за кордон за електронним паспортом: відповідь ДМС

Виїхати за кордон у 2020 році за електронним паспортом наразі неможливо. Україна співпрацюватиме з іншими країнами задля вирішення цього питання.

Таке пояснення надав голова Державної міграційної служби Максим Соколюк під час презентації цифрових паспортів у "Дії", повідомляє 24 канал.

Треба знати Електронний паспорт запрацював в Україні: як його отримати в додатку Дія

Ми з цим працюємо, і не тільки Україна, а й цілий світ,

– запевнив Соколюк.

Він додав, що з цифровими документами можна подорожувати всередині країни повітряним, або залізничним транспортом. Глава ДМС вважає, що чимало людей після закінчення карантину спробують цим скористатися.

Як отримати електронний паспорт в додатку Дія

Якщо у вас вже є ID-картка та біометричний закордонний паспорт, все що потрібно, просто завантажити додаток Дія та зареєструватися в ньому зручним способом. Як це зробити детально описано в матеріалі 24 каналу.

Якщо ваші документи опрацьовані, ви зможете побачити їх у переліку доступних документів в додатку.

Для тих, хто вже користується додатком Дія потрібно просто оновити додаток в офіційному магазині Android та Apple.

Зверніть увагу! Наразі в додатку доступно 4 356 920 ID-карток, які були оформлені громадянами раніше. Понад 16 мільйонів біометричних закордонних паспортів вже доступні для використання в додатку.



Де можна використовувати е-паспорт / Інфографіка 24 каналу

Що таке Дія?Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу.



В межах цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.

Запис презентації е-паспорту в додатку Дія: