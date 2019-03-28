Чи надійний гнучкий дисплей Samsung Galaxy Fold: випробування на "живучість"

Гнучкі смартфони з'явилися в серійному виробництві зовсім нещодавно, тому у користувачів виникають логічні запитання щодо їх надійності. Невдовзі після презентації флагманського Samsung Galaxy Fold південнокорейський виробник вирішив продемонструвати "живучість" гнучкого дисплея новинки.

Як повідомляє Gizchina, результати випробування смартфона Samsung Galaxy Fold компанія представила в форматі відеоролика.

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Особливості тестування. Для тестування було використано спеціальне обладнання, яке циклічно складало й відкривало смартфон. Весь процес показаний з різних ракурсів, що дозволяє детально розглянути особливості конструкції апарату.

Активація дисплея відбувається ще до повного розкриття, а його поверхня на лінії згину залишається рівною. У режимі смартфона зазор між половинками корпусу практично непомітний.

Випробування дисплея Samsung Galaxy Fold – дивіться відео

Наскільки надійний гнучкий дисплей Samsung? За запевненням виробника, тривалість "життя" гнучкого екрану Samsung Galaxy Fold становить не менше 200 000 циклів – іншими словами, близько п'яти років при сотні згинань ґаджета в день.

Дата виходу та ціна. Старт продажів флагманського Samsung Galaxy Fold на базі процесора Snapdragon 855 очікується в другому кварталі 2019 року за ціною від 1 980 доларів (близько 53 700 гривень).

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