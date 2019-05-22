Чи насправді соцмережі такі небезпечні, як нам кажуть

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Чи небезпечні соцмережі
Чи небезпечні соцмережі / unsplash.com

Разом із ростом популярності соціальних мереж, з’являється все більше інформації про те, що вони несуть серйозну небезпеку: депресія, зниження самооцінки тощо. Однак, свіже масштабне дослідження довело, що це не так.

Як пише видання Naked-science, психологи з Оксфорда і німецького Гогенгеймского університету провели масштабне дослідження. І результат був не такий страшний.

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Як проводили дослідження. Експерти використали моніторинг стану здоров'я жителів Великобританії UK Household Longitudinal Study. В рамках проекту перевірили здоров’я 12 500 людей різного віку і соціальних груп.

Далі дослідники провели статистичний аналіз зібраних даних для підлітків і на основі цих даних сформували свої висновки.

Що ж з’ясували вчені. Дослідники запевнюють, що сам факт користування соціальною мережею не має практично ніякого впливу на відчуття власного благополуччя людини.

Хоча й психологи і встановили, що користувачі соцмереж трохи менш задоволені своїм життям, ніж ті, які ними не користуються. Але різниця між ними незначна – менше відсотка. Більше того, тривале користування соцмережами, навпаки, злегка підвищувало оцінку особистого благополуччя.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Новини Здоров'я Психологія Соцмережі
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