Чи подорожчають iPhone через торгову війну США та Китаю: відповідь Тіма Кука

Голова американської компанії Apple Тім Кук в інтерв'ю одному із інформагентств розповів про своє ставлення до торгової війни між США та Китаєм. Він вважає практично нереальним сценарій, в ході виконання якого продукція американського гіганта з Купертіно потрапить під санкції китайської влади.

Нові деталі про торгову війну США та Китаю. Небезпека розвитку ситуації в цьому напрямку посилюється в міру зростання тертя між США і Китаєм, що вже вилилось у підвищення торгових мит на величезні суми.

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Раніше уряд США ввів 25% мита на товари з Китаю на загальну суму близько 200 мільярдів доларів. У відповідь на це 1 червня Китай ввів свої 25% мита на більш ніж 5000 американських товарів на суму близько 60 мільярдів доларів. У разі оподаткування митом смартфонів Apple пристрої подорожчають на сотні доларів США.

Що буде з продукцією ​Apple? Як пояснив Тім Кук у інтерв'ю CNBC, смартфони iPhone в основному лише збираються в Китаї, тоді як виробництвом комплектуючих для них займаються компанії "в усьому світі".

Виробництвом чіпів і складових частин смартфонів Apple займаються в Японії, Південній Кореї, на Тайвані і в Європі. Але навіть якщо це не втримає владу Китаю від підвищення мит на продукцію Apple, вона, перш за все, подорожчає для китайських споживачів.

Ймовірне зростання ціни на продукцію Apple в Китаї. У перерахунку на юані смартфони, планшети і комп'ютери Apple істотно виростуть в ціні, якщо Китай вирішить ввести 25% мито на вироби під брендом Apple. На думку глави Apple, це найменш ймовірний сценарій, на який готова піти влада Піднебесної.

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