Чи подорожчають смартфони Xiaomi

Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що китайський виробник Xiaomi планує дещо підняти ціни на свої смартфони. Тож ми розпитали менеджера проекту "Мі" в Україні (група компаній "Алло") Нікіту Лавреньова.

Як пояснив Нікіта, політика компанії передбачає продаж якісних інноваційних продуктів за чесними цінами. І цей принцип точно не зміниться.

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Він також наголосив, що виробник дотримується принципу формування цін з мінімальною маржинальністю для самої компанії. Так, частка маржі в ціні продуктів не повинна перевищувати 5%.

"Стосовно чуток про подорожчання, вони можуть буди пов’язані з тим, що з кожним роком технології стають все дорожчими. Така ситуація на ринку загалом. Вартість виробництва девайсів зростає, ціна компонентів стає вищою. Саме тому і дорожчають смартфони чи інші ґаджети. Але нині за цю більшу вартість користувач отримує значно більше можливостей". – пояснив менеджер проекту "Мі".

Також він додав, що вартість пристроїв справді буде зростати. Але це не політика компанії, а загальна тенденція на ринку, адже технології стають дорожчими.

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