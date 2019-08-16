Чи шкідливі соціальні мережі для підлітків: висновки вчених

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Чи шкідливі соціальні мережі для підлітків
Чи шкідливі соціальні мережі для підлітків / unsplash

Протягом трьох років співробітники двох дослідних інститутів Великобританії займалися вивченням впливу соціальних мереж на психічне здоров’я підлітків. Результати дослідження виявилися передбачуваними та дуже не втішними.

Деталі дослідження. Як повідомляє The Lancet, дослідження вчених інституту дитячого здоров'я Університетського коледжу Лондона і медичного інституту Імперського коледжу Лондона показало, що самі соціальні мережі шкоди не завдають.

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Проблема полягає в тому, що підлітки занадто часто ними користуються, а відвідування популярних сервісів більше трьох разів на добу завдає шкоди психіці, викликає постійне відчуття тривожності, безсоння і зниження фізичної активності. Більш того, у таких дітей зростає ризик стати мішенню кібербулінгу.

Що таке кібербулінг? Штучне систематичне віртуальне "травлення" групами осіб з метою придушення психічного стану.

У дослідженні брали участь 13 тисяч підлітків у віці від 13 до 16 років. Спостереження велися в період з 2013 по 2015 рік.

Результати дослідження. На початку експерименту менше половини учасників експерименту користувалися мережами по кілька разів на день. До 2015 року ця кількість зросла до 70%: з 43% до 69% у хлопчиків і з 51% до 75% у дівчаток.

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Найпопулярнішими сервісами стали Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat і WhatsApp.

Вплив соціальних мереж і месенджерів на психологічний стан дівчаток виявився в два рази вище, ніж на хлопчиків.

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Поради вчених. Вчені рекомендують батькам переконувати дітей не брати з собою смартфони в спальню, а самим підліткам – контролювати режим сну і не втрачати зв'язок з друзями в реальному житті, а також підтримувати фізичну активність. В такому випадку турбуватися про шкоду соціальних мереж не варто.

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Теги: Здоров'я Діти Новини Техно Техно Психологія Інтернет
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