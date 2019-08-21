Чи шкідливо використовувати смартфон під час роботи та навчання

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Як використання смартфона під час робити та навчання впливає на продуктивність
Як використання смартфона під час робити та навчання впливає на продуктивність / unsplash

В перервах між роботою люди часто сидять в смартфонах. Проте дослідники із Ратгерського університету виявили, що такі дії заважають мозку повноцінно відпочивати, а це значно знижує ефективність роботи.

Суть дослідження. Як повідомляє Eurekalert, в ході експерименту дослідники дали 414 студентам вирішити 20 складних головоломок. На половині завдань деяким з них дозволили відпочити і взяти свої смартфони. Інші під час перерви використовували папір або комп'ютер, а деякі і зовсім не переривалися при виконанні завдань.

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Результати дослідження. Учасники тесту, які під час перерви користувалися смартфоном, показували найвищі рівні розумового виснаження, і згодом їм складніше було вирішувати головоломки. Їх ефективність і швидкість після паузи можна було порівняти з тими, хто працював без зупинки. Ці учасники вирішили трохи більше завдань, ніж ті, хто не робив перерви зовсім, але помітно менше в порівнянні з іншими учасниками експерименту.

via GIPHY

 

Студентам, які відвернулися на свої смартфони, треба було на 19% більше часу для виконання решти завдань.

Використання телефону між завданнями або проміжними завданнями стає все більш поширеним явищем. Ми припускаємо, що такий відпочинок нічим не відрізняється від будь-якого іншого, але разом з тим телефон може підвищувати рівень неуважності, що ускладнює відновлення сфокусованості на роботі після перерви,
– зазначила співавтор і доцент кафедри менеджменту Rutgers Business School Террі Курцберг.

За її словами, сама наявність телефону викликає у людини думки про перевірку повідомлень, спілкування і постійний доступ до нової інформації.

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Теги: Техно Смартфони Здоров'я Психологія Мозок
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