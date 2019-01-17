Чи витримає слайдер Xiaomi Mi Mix 3 випробування на міцність: відео

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Xiaomi Mi Mix 3: випробування на міцність
Xiaomi Mi Mix 3: випробування на міцність / Itc. ua

Після презентації Xiaomi Mi Mix 3 у користувачів з'явилося безліч питань щодо надійності та міцності смартфона у форм-факторі слайдера. Відомий техноблогер Зак Нільсон вирішив розвіяти усі сумніви щодо новинки і випробував Xiaomi Mi Mix 3 на міцність.

Про це повідомляє 4PDA.

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Нагадаємо, Xiaomi Mi Mix 3 отримав практично безрамковий 6,4-дюймовий дисплей без вирізів, а фронтальна камера висувається разом із задньою частиною корпусу за допомогою спеціального механізму слайдера.

При огляді пристрою блогер звернув увагу на щілину між передньою і задньою частинами, куди з легкістю можуть потрапити пил і пісок, пошкоджуючи тим самим ґаджет зсередини.

Спереду смартфон прикритий загартованим склом, яке дряпається так само легко, як і в будь-якому іншому сучасному смартфоні. Зате для задньої кришки в Xiaomi використовували кераміку, пошкодити яку набагато складніше. Бічна рамка, всі кнопки і лоток для SIM-карт виконані з металу.

Випробування на міцність Xiaomi Mi Mix 3 – дивіться відео

Блогер вважає, що через конструкцію Mi Mix 3 виявиться крихким. Але зігнути апарат не вийшло – смартфон зберіг свою форму і продовжив нормально працювати.

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Теги: Техно Смартфони Китай Xiaomi
Джерело: Техно
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