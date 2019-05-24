Чи зменшиться кількість реклами в смартфонах Xiaomi

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Що Xiaomi робитиме із рекламою у своїх смартфонах
Що Xiaomi робитиме із рекламою у своїх смартфонах / Фото з вільних джерел

На початку весни компанія Xiaomi пообіцяла вирішити проблему із великою кількістю реклами у своїй фірмовій прошивці MIUI. Тепер же керівництво компанії розповіло, яким чином вони планують реалізувати ці плани.

Як повідомляє Gizmochina, генеральний менеджер з інтернет-сервісів Xiaomi розповів, що компанія планує скоротити кількість рекламних оголошень в MIUI.

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Як Xiaomi реалізує свої плани? Для цього вони мають намір використовувати спеціальні алгоритми, щоб реклама відповідала інтересам кожного конкретного користувача. Таким чином в корпорації мають намір скоротити і оптимізувати рекламні оголошення, які демонструються.

Чи зможе компанія повністю відмовитись від реклами? У Xiaomi поки не збираються повністю відмовлятися від реклами в своїх пристроях. За 2018 рік компанія заробила на її показі близько 0,71 мільярда доларів. Для порівняння, за перший квартал 2019 року загальний прибуток корпорації склав 6,33 мільярда доларів.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Інтернет
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