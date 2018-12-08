Chieftec випустила вентилятори з кольоровим підсвічуванням

Компанія Chieftec представила корпусні вентилятори Tornado (CF-3012-RGB), які отримали повноколірне підсвічування. Модель надійде у продаж у січні.

Про це пише ixbt.com.

Вентилятори обертаються зі швидкістю 1200 об/хв. Користувач може вибрати на пульті швидкість обертання.

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У вентилятор вбудовано 16 світлодіодів. Плата контролера дає змогу керувати ними автономно або за допомогою програмного забезпечення системної плати. Список підтримуваних систем управління: Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion і MSI Mystic Light Sync. Виробник зазначає, що лопаті забезпечують рівномірний розподіл світла.

Вентилятор Tornado (CF-3012-RGB)

Плата контролера розрахована на підключення до роз'єму +5 a-RGB. На ній є кнопки для вибору режиму підсвічування (доступно 20 статичних і 9 динамічних режимів). Плата забезпечена магнітами, так що її можна легко закріпити на сталевому шасі або панелі корпусу.

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