Чим надихалися дизайнери електрокара Tesla Cybertruck: неочікувана заява Маска
Анонс електрокара Tesla Cybertruck запам’ятався не лише розбитим "куленепробивним" склом, але незвичним дизайном футуристичного "броньовика". За цікавий зовнішній вигляд новинку порівняли із низькополігональною моделлю авто із комп’ютерної гри, і як виявилося, користувачі частково були праві.
Tesla Cybertruck – авто з відеогри в реальному житті
До теми: Tesla отримала замовлення на 15 поліцейських Cybertrucks
Після презентації пікапа на його схожість з культовим джипом Warthog з ігрового всесвіту Halo звернув увагу знаменитий блогер Фелікс Чельберг, відомий під ніком PewDiePie.
Він опублікував у Twitter іронічний колаж, помістивши Cybertruck з "прифотошопленим" кулеметом в кадр з гри, і поцікавився у Ілона Маска, чи отримає новинка можливість установки різних опцій.
Глава Tesla в боргу не залишився і відповів, що у автомобіля будуть "ульотні пристосування".
Пізніше бізнесмен підтвердив, що дизайн новинки "запозичений" з комп'ютерних ігор.
Cybertruck натхненний іграми на кшталт Halo. Це Warthog в реальному житті,
– зазначив він у Twitter.
"Доповнення" електрокара
Поки невідомо, які саме "пристосування" мав на увазі Ілон Маск. Навряд чи йшлося про кулемет, але варто відзначити, що The Boring Company раніше випустила річний вогнемет з оригінальною назвою Not a Flamethrower ("Не вогнемет", – ред.).
Warthog із гри Halo
Не виключено, що коли-небудь на сторінках Twitter засвітиться і настільки екзотична модифікація електрокара – нехай і у вигляді прототипу.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно