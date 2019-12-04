Чим надихалися дизайнери електрокара Tesla Cybertruck: неочікувана заява Маска

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Tesla Cybertruck / Tesla

Анонс електрокара Tesla Cybertruck запам’ятався не лише розбитим "куленепробивним" склом, але незвичним дизайном футуристичного "броньовика". За цікавий зовнішній вигляд новинку порівняли із низькополігональною моделлю авто із комп’ютерної гри, і як виявилося, користувачі частково були праві.

Tesla Cybertruck – авто з відеогри в реальному житті

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Після презентації пікапа на його схожість з культовим джипом Warthog з ігрового всесвіту Halo звернув увагу знаменитий блогер Фелікс Чельберг, відомий під ніком PewDiePie.

Він опублікував у Twitter іронічний колаж, помістивши Cybertruck з "прифотошопленим" кулеметом в кадр з гри, і поцікавився у Ілона Маска, чи отримає новинка можливість установки різних опцій.

Глава Tesla в боргу не залишився і відповів, що у автомобіля будуть "ульотні пристосування".

Пізніше бізнесмен підтвердив, що дизайн новинки "запозичений" з комп'ютерних ігор.

Cybertruck натхненний іграми на кшталт Halo. Це Warthog в реальному житті,
– зазначив він у Twitter.

"Доповнення" електрокара

Поки невідомо, які саме "пристосування" мав на увазі Ілон Маск. Навряд чи йшлося про кулемет, але варто відзначити, що The Boring Company раніше випустила річний вогнемет з оригінальною назвою Not a Flamethrower ("Не вогнемет", – ред.).


Warthog із гри Halo

Не виключено, що коли-небудь на сторінках Twitter засвітиться і настільки екзотична модифікація електрокара – нехай і у вигляді прототипу.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Авто Штучний інтелект Tesla Електромобілі
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