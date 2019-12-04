Чим надихалися дизайнери електрокара Tesla Cybertruck: неочікувана заява Маска

Анонс електрокара Tesla Cybertruck запам’ятався не лише розбитим "куленепробивним" склом, але незвичним дизайном футуристичного "броньовика". За цікавий зовнішній вигляд новинку порівняли із низькополігональною моделлю авто із комп’ютерної гри, і як виявилося, користувачі частково були праві.

Tesla Cybertruck – авто з відеогри в реальному житті

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Після презентації пікапа на його схожість з культовим джипом Warthog з ігрового всесвіту Halo звернув увагу знаменитий блогер Фелікс Чельберг, відомий під ніком PewDiePie.

Він опублікував у Twitter іронічний колаж, помістивши Cybertruck з "прифотошопленим" кулеметом в кадр з гри, і поцікавився у Ілона Маска, чи отримає новинка можливість установки різних опцій.

Does it allow attachments? Either way I want one! pic.twitter.com/lhlVu6GoDN — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) November 22, 2019

Глава Tesla в боргу не залишився і відповів, що у автомобіля будуть "ульотні пристосування".

Gonna have some sick attachments — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Пізніше бізнесмен підтвердив, що дизайн новинки "запозичений" з комп'ютерних ігор.

Cybertruck натхненний іграми на кшталт Halo. Це Warthog в реальному житті,

– зазначив він у Twitter.

Cybertruck is inspired by games like Halo. Warthog irl!! — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

"Доповнення" електрокара

Поки невідомо, які саме "пристосування" мав на увазі Ілон Маск. Навряд чи йшлося про кулемет, але варто відзначити, що The Boring Company раніше випустила річний вогнемет з оригінальною назвою Not a Flamethrower ("Не вогнемет", – ред.).



Warthog із гри Halo

Не виключено, що коли-небудь на сторінках Twitter засвітиться і настільки екзотична модифікація електрокара – нехай і у вигляді прототипу.

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