Чим здивує ювілейний процесор AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition

Вже 1 травня компанія Advanced Micro Devices святкуватиме своє 50-річчя і саме з цієї нагоди "червоний" чіпмейкер випустить обмежений тираж процесорів Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition. Однак, якщо ви вирішите придбати ювілейний чіп, вас очікуватиме приємний подарунок.

Особливості нового процесора. Як повідомляє VideoCardz, спочатку передбачалося, що новинка представляє собою добірний варіант доступного в роздробі CPU, що працює на більш високих частотах. Як з'ясувалося, головна особливість Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition полягає в унікальному гравіруванні кришки.

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Поруч зі звичним логотипом RYZEN викарбувано напис AMD 50 і автограф нинішнього генерального директора AMD Лізи Су.



AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition прикрашатиме автограф Лізи Су

Крім того, CPU поставляється в незвичайній упаковці, по якій відразу видно, що перед нами "ювілейна" версія Ryzen 7 2700X, а в комплектацію входить фірмовий кулер Wraith Prism з RGB-підсвічуванням.



AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition буде доступний у продажі 1 травня

Характеристики. Технічні характеристики AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition, як згадувалося вище, повністю успадкував від звичайної моделі: робочі частоти від 3,7 до 4,3 ГГц, 16 МБ кеш-пам'яті L3 і номінальний теплопакет 105 Вт.

Ціна. Як очікується, "ювілейна" версія Ryzen 7 2700X буде на 40 доларів дорожче звичайної моделі.

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