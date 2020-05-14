Чому Дія не може зливати дані: доступне пояснення у відео

Анонімний Telegram-канал UA Baza Bot зробив доступним персональні дані українців, зокрема 26 мільйонів посвідчень водія. Спочатку у злитті даних запідозрили сервіс Дія, в якому є дані про IDкартки, закордонні паспорти і посвідчення водія українців.

Однак, у Міністерстві цифрової трансформації причетність свого сервісу заперечили. Головний розробник мобільного додатка Дія Мстислав Банік пояснив, чому Дія не може "зливати" дані українців.

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Дія і персональні дані

Розробник пояснив, що сервіс Дія зберігає локально у пам'яті смартфона користувача, а не на зовнішньому сервері. Застосунок є лише інструментом підтвердження даних, які розміщені у відповідних державних реєстрах. До прикладу, дані із водійськими посвідченнями розміщені на серверах МВС.

Під час встановлення користувач проходить процедуру авторизації через BankID. Це потрібно для того, щоб точно ідентифікувати користувача. Далі система робить запит до відповідного державного реєстру, щоб отримати цифрову копію документа, яка буде зберігатись вже на смартфоні.

"Дія – це серверна частина, яка працює як шлюз і взаємодіє зі шлюзовою частиною єдиної інформаційної системи МВС. При цьому всі реєстри з персональними даними зберігаються на захищених серверах відомства і прямого доступу до них додаток немає", – наголосив Банік.

Як захистити дані

Тут розробник радить дотримуватись елементарних правил цифрової гігієни:

Надійні паролі, які не знає ніхто крім користувача.

Різні паролі для соцмереж, пошти, сервісів, мобільного банкінгу тощо.

Паролі треба періодично змінювати.

Не реєструйтесь на підозрілих сайтах та стежте за тим, на що ви погоджуєтесь під час реєстрації.

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Що відомо про витік даних

Через чат-бот UA Baza Bot у відкритий доступ потрапили 26 мільйонів посвідчень водія, а також паролі до соцмереж та електронної пошти.

Ввечері 12 травня кіберполіція припинила роботу цього бота, але вже на наступний день його творці знову відновили роботу бота. Тим часом Державне бюро розслідувань запідозрило чиновників з МВС та Державної міграційної служби у витоку даних українців.

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