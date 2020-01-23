Чому 100-мегапіксельні камери в смартфонах не дієві: думки провідних компаній

Сучасні смартфони наростили не лише кількість ядер процесорів, але й число мегапікселів в камерах. На ринку вже з'явилися моделі із датчиками на 108 Мп, однак не всі виробники вважають такий підхід виправданим.

Проти участі в подібній "гонці озброєнь" висловилися представники компаній Honor і Sony, наводячи аргументи на користь "класичних" рішень, повідомляє Gizchina.

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Думки првідних компаній

Sony

За даними джерел мережі, співробітники Sony спростували чутки про випуск фірмового 100-мегапіксельного сенсора для мобільних камер. Раніше представники вендора вже заявляли, що вважають використання таких датчиків передчасним.

Honor

Тієї ж думки дотримується і менеджер з маркетингу Honor Mobile Шень Кайсін. За його словами, під час роздільної здатності 100 Мп розмір пікселя навряд чи буде перевищувати 0,8 мкм. При цьому достатню світлочутливість і флагманську якість зображення може забезпечити матриця з розміром пікселя не менше 1 мкм.

Huawei

Очікується, що тієї ж концепції буде дотримуватися в 2020 році і Huawei. Згідно з попередніми витокам, новий флагман компанії під назвою P40 Pro отримає основний сенсор основної камери з роздільною здатністю 52 Мп, лінійним розміром 1/1,33" і підтримкою технології об'єднання чотирьох сусідніх пікселів в один.

Таке рішення дасть змогу камері захоплювати більше світла, знижуючи рівень шумів при зйомці в умовах поганого освітлення. Інші смартфони Honor і Huawei, ймовірно, також зроблять ставку на розмір датчика, а не на кількість мегапікселів матриці.

Результати тестів камер Huawei

Зауважимо, за версією авторитетної лабораторії DxOMark торішні флагмани Huawei Mate 30 Pro і Mate 30 з 40-мегапіксельними датчиками зайняли першу та третю сходинку в рейтингу найкращих камерофонів відповідно.

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