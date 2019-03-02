Чому бездротові зарядки не є ефективними

Виробники вже увляють "бездротове майбутнє", і вже є телефони, в яких немає порту для класичної зарядки. Однак бездротове заряджання це зручно лише в теорії, а на практиці ця технологія викликала захват лише у 29% юзерів.

Ось кілька причин, які роблять бездротові зарядки непрактичними.

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Відсутність єдиного стандарту

Виробники, із бажанням збагатитись, розробили низку стандартів бездротової зарядки, які несумісні один з одним. Серед популярних сьогодні технологій можна назвати Qi, AirFuel, NFMC, RF, Ultrasound. Після того як Apple обрала Qi, останню почали вважати стандартом де-факто. Дротові зарядки сьогодні стандартно використовують USB.

Жодної економії часу

Бездротове заряджання менш ефективне, а тому потребує більше часу проти дротового рішення. Більшість дротових адаптерів сьогодні мають потужність 12 Ватт, але бездротові мають лише 7,5 або 10 Ватт. На час заряджання впливає точність розміщення гаджета на килимку чи підставці та наявність чохла. Спеціальні режими швидкої бездротової зарядки мають обмежену підтримку в гаджетах.

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Бездротові обмеження в русі

З дротовою зарядкою, навіть якщо гаджет заряджається, ним можна продовжувати користуватися і навіть мати певну свободу пересування – на відстані дроту. Бездротові технології можуть передавати енергію на відстань у кілька сантиметрів, тому заряджати девайс вдасться, лише якщо його не чіпати. Неможливо або дуже незручно відповісти на дзвінок, написати пост у соцмережі, надіслати відповідь у месенджері тощо, адже гаджет має залишатися нерухомим.

Прихований дріт

Сучасні бездротові технології заряджання не є такими насправді. Вони лише ховають останні кілька сантиметрів дроту, якими підключається гаджет. Від килимка чи підставки йде звичайний дріт, який закінчується мережевим адаптером. Сьогодні лише розробляють технології, які заряджатимуть апарати на великій відстані за принципом Wi-Fi.

"Кусюча" ціна

За задоволення покласти гаджет на килимок і не користуватися ним, поки він не зарядиться, треба платити чималі гроші, якщо порівняти з ціною звичайного мережевого адаптера. Найдоступніші бездротові зарядні станції коштують 15-30 доларів, більш модні обійдуться в 60-100 доларів.

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