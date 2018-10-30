Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг

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Електричний камін Dimplex
Електричний камін Dimplex

Коли на носі зима, то власники помешкань починають задумуватись про встановлення каміну. Він цікаво урізноманітнює інтер’єр, додає затишку, і може зігрівати взимку. Та не у кожному помешканні можна виділити місце для відкритого полум’я. Куди зручніше буде встановити електричний камін.

Такі пристрої працюють на електриці, тож їх можна тримати як у приватному будинку, так і у звичайній квартирі.

Різновиди електричних камінів

Існує кілька видів електричних камінів, які легко впишуться у будь-який дизайн: хайтек, лофт чи стара добра класика – вони гармонійно доповнять інтер'єр. У цих пристроїв також широка лінійка розмірів, що дає змогу встановити такі каміни у будь-якому приміщенні.

Окрім того, є настінні електрокаміни, які кріпляться на стіну, і виглядають, наче картина; пересувні підлогові – можна поставити фактично будь-де, і навіть забрати при переїзді кудись із собою; і моделі, що вмонтовуються безпосередньо в стіну або у спеціально оздоблений виступ-портал, і їх не відрізнити від класичної топки.

Переваги

Безпека. Такі електричні пристрої значно безпечніші, бо не виділяють чадного газу, на відміну від тих, де палять дровами. Також не варто боятись, що якийсь недопалок може вистрибнути із печі та призвести до пожежі. Електричні каміни можна встановлювати у помешканнях де є діти або домашні тварини, адже при візуалізації полум’я самі електрокаміни не нагріваються, тож ризику обпектись немає.

Експлуатація та догляд. Один із серйозних недоліків звичних дров’яних камінів у тому, що їх потрібно регулярно чистити від сажі та інших продуктів горіння. Крім того, дрова потрібно ще десь зберігати. З електричними таких проблем звісно, немає.

Також звичайні каміни не так просто встановити – їхній монтаж краще передбачити ще на етапі будівництва. З електричними – все набагато простіше. Не стане великою проблемою встановити їх навіть у помешканні з готовим ремонтом. Також не потрібно жодних дозвільних документів та узгоджень.

Економія. Купувати дрова для опалення виходить дорожче, ніж платити за спожиту електрику. Ці пристрої споживають менше електроенергії за звичайні обігрівачі, хоча і можуть працювати в теплорежимі. Також з електричним не потрібно витрачати кошти на встановлення та ремонт, його просто приносять у приміщення та вмикають у розетку.

Користь для здоров’я. У 3D-камінах є парогенератор, який не лише створює ілюзію справжнього вогню та диму, а й виконує функцію зволожувача повітря. Такий пристрій буде дуже доречним, якщо хто-небудь з членів сім'ї страждає на хронічні захворювання дихальних шляхів, оскільки він не сушить повітря, а навпаки – зволожує його. При цьому ця волога зовсім не шкодить меблям чи стінам. Користувачеві лише потрібно час від часу доливати воду у резервуар. Хоча, є моделі, які позбавлять і цього клопоту, оскільки під’єднуються напряму до домашнього водопроводу.

До речі, є ще більш революційні моделі – це 5D-каміни, де імітація вогнища доповнена звуковими ефектами потріскування дров.

Ну, і будьте певними, електричні каміни чудово справляються і зі своєю основною функцією – обігріву приміщення. Тож такий пристрій принесе у дім не лише затишок, але й тепло.

Переглянути вживу можна у м. Київ, вул. Обсерваторна 13/15. Телефон: (044)-592-90-50. Підібрати модель у офіційних представників Dimplex.ua.

 

Теги: Техно Побутова техніка
Джерело: Техно
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