Чому флагман Huawei P30 так може і не отримати "дірку" у дисплеї

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Флагман Huawei P30 Pro буде без "дірки" у дисплеї, – інсайдер
Флагман Huawei P30 Pro буде без "дірки" у дисплеї, – інсайдер / Соцмережі

Цілком імовірно, що флагман Huawei P30 Pro не отримає отвір у дисплеї для фронтальної камери, хоча до зворотного кроку останнім часом вдаються більшість виробників смартфонів.

Відповідну інформацію опублікував китайський інсайдер Ice Universe, який також оприлюднив деякі інші подробиці про Huawei P30 Prо.

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За даними ресурсу, смартфон не отримає отвір прямісінько у екрані, оскільки новинку повинні оснастити OLED-матрицею виробництва BOE або LG, а зараз "діряві" OLED-екрани робить тільки компанія Samsung.

Відтак, девайс буде мати звичну "моноброву", можливо, каплевидну.

Нагадаємо, нещодавно Huawei провела закриту презентацію, в рамках якої представила новий смартфон Honor View20. Цікавинками пристрою є 48-мегапіксельна основна камера та відсутність рамок чи вирізу для фронтальної камери, натомість гаджет для неї отримав 4,5-міліметровий отвір прямо у дисплеї. 

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Теги: Смартфони Техно Huawei
Джерело: Техно
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