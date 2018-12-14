Чому флагман Huawei P30 так може і не отримати "дірку" у дисплеї

Цілком імовірно, що флагман Huawei P30 Pro не отримає отвір у дисплеї для фронтальної камери, хоча до зворотного кроку останнім часом вдаються більшість виробників смартфонів.

Відповідну інформацію опублікував китайський інсайдер Ice Universe, який також оприлюднив деякі інші подробиці про Huawei P30 Prо.

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За даними ресурсу, смартфон не отримає отвір прямісінько у екрані, оскільки новинку повинні оснастити OLED-матрицею виробництва BOE або LG, а зараз "діряві" OLED-екрани робить тільки компанія Samsung.

Відтак, девайс буде мати звичну "моноброву", можливо, каплевидну.

P30/P30 Pro not Hole in Display — Ice universe (@UniverseIce) December 12, 2018

Нагадаємо, нещодавно Huawei провела закриту презентацію, в рамках якої представила новий смартфон Honor View20. Цікавинками пристрою є 48-мегапіксельна основна камера та відсутність рамок чи вирізу для фронтальної камери, натомість гаджет для неї отримав 4,5-міліметровий отвір прямо у дисплеї.

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