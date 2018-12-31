Чому глава NASA скасував візит керівника "Роскосмосу" до США

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Джим Брайденстайн та Дмитро Рогозін
Джим Брайденстайн та Дмитро Рогозін / ru.krymr.com

Очільник американського космічного агентства NASA Джим Брайденстайн повідомив, що прийняв рішення скасувати запланований візит у США керівника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. За попередніми домовленостями зустріч була запланована на лютий, проте вже неодноразово її відкладали.

Про це повідомили на сайті "Крим.Реалії".

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За словами Брайденстайна, агентство ще восени 2018 року запросило Рогозіна, який внесений до санкційного списку, з метою зберегти "міцні робочі стосунки" з "Роскосмосом". Проте це рішення переглянули після різкої критики з боку декількох сенаторів.

Наприклад, сенаторка демократичного спрямування Джин Шахін назвала Рогозіна одним з архітекторів "кампанії агресії, яку веде Кремль проти своїх сусідів". Крім того, вона зазначила, що Рогозін "відомий своїми расистськими, гомофобськими і антиамериканськими заявами", а його приїзд у США підірвав би національну безпеку США.

Сенаторку підтримали заступник голови сенатського комітету з розвідки демократ Марк Уорнер і голова підкомітету з космосу республіканець Тед Круз, який неодноразово висловлював тривогу щодо залежності NASA від Росії у космічній галузі. І саме це, на його думку, дає Володимиру Путіну певні переваги у протистоянні зі Штатами.

Теги: NASA Роскосмос Космос Техно IT-бізнес Новини США Новини Росії
Джерело: Техно
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