Чому гра Rainbow Six Siege ніколи не стане "королівською битвою": пояснення Ubisoft

138 Читать новость на русском
Чому гра Rainbow Six Siege ніколи не стане "королівською битвою"
Чому гра Rainbow Six Siege ніколи не стане "королівською битвою" / Скріншот з гри

Керівник бренду Rainbow Six Алекс Ремі в інтерв’ю виданню GameReactor розповів, чому гра Rainbow Six Siege ніколи не стане "королівською битвою". За його словами, шутер має абсолютно інший геймплей і якщо додати згаданий режим, то гра просто провалиться.

Відповідне інтерв’ю опублікували на сайті GameReactor.

Читайте також: Гра God of War отримала ще одну престижну нагороду

"Ні, це навіть не обговорюється, "королівської битви" в грі не буде. Наш проект несумісний з основними правилами цього режиму. Siege ніколи не зрадить собі", – підкреслив Алекс Ремі.

Трейлер гри Tom Clancy's Rainbow Six Siege – дивіться відео

Торкнувся керівник і проблему високої конкуренції серед королівських битв. Він відзначив, що багато людей в індустрії вже освоїлися в створенні "королівських битв". Спроба зіграти на чужому полі може легко перетворитися на провал.

Я думаю, Rainbow Six Siege має залишитися такою, як зараз. Наша команда продовжить займатися своєю справою – додавати оперативників, покращувати функціональність і підвищувати задоволення користувачів від шутера,
– наголосив Ремі.

Відзначимо, що нещодавно пройшов турнір Six Invitational 2019. У його рамках розробники представили нових оперативників для Rainbow Six Siege та інший контент з майбутнього оновлення Burnt Horizon.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд помер: відома причина смерті
сьогодні
5244
Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Devil May Cry 5 – убийца God Of War: обзор демоверсии игры
сьогодні 18:04 Devil May Cry 5 – убийца God Of War: обзор демоверсии игры
Блог Соцмережі 124
Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі
17 лютого 20:04 Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі
695
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
13 лютого 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 546
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 1087
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
12 лютого 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
3783
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
10 лютого 20:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
3690
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук