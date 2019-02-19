Чому гра Rainbow Six Siege ніколи не стане "королівською битвою": пояснення Ubisoft

Керівник бренду Rainbow Six Алекс Ремі в інтерв’ю виданню GameReactor розповів, чому гра Rainbow Six Siege ніколи не стане "королівською битвою". За його словами, шутер має абсолютно інший геймплей і якщо додати згаданий режим, то гра просто провалиться.

Відповідне інтерв’ю опублікували на сайті GameReactor.

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"Ні, це навіть не обговорюється, "королівської битви" в грі не буде. Наш проект несумісний з основними правилами цього режиму. Siege ніколи не зрадить собі", – підкреслив Алекс Ремі.

Трейлер гри Tom Clancy's Rainbow Six Siege – дивіться відео

Торкнувся керівник і проблему високої конкуренції серед королівських битв. Він відзначив, що багато людей в індустрії вже освоїлися в створенні "королівських битв". Спроба зіграти на чужому полі може легко перетворитися на провал.

Я думаю, Rainbow Six Siege має залишитися такою, як зараз. Наша команда продовжить займатися своєю справою – додавати оперативників, покращувати функціональність і підвищувати задоволення користувачів від шутера,

– наголосив Ремі.

Відзначимо, що нещодавно пройшов турнір Six Invitational 2019. У його рамках розробники представили нових оперативників для Rainbow Six Siege та інший контент з майбутнього оновлення Burnt Horizon.

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