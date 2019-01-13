Чому ідеальні фото в соцмережах можуть дратувати

Більшість користувачів у соцмережах діляться "ідеальними" кадрами із свого життя. При цьому психологічно зрілого користувача такі фото не бентежать. Та часто буває, що деяких завсідників соцмереж такі знімки можуть засмучувати та навіть травмувати.

Як пояснила психотерапевтка Ксенія Черник у коментарі виданню inspired.com.ua, ідеальне життя у соцмережах засмучує невпевнених у собі користувачів, які погано розбираються у своїх почуттях і бажаннях.

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"Якщо людина психологічно не зріла, тоді бачачи красиве життя інших, вона дуже легко може стати пригніченою, роздратованою і навіть агресивною. Таким людям почуття заздрості дуже складно трансформувати в точку роботи над собою і в мотивацію. Саме тому безліч людей в соцмережах критикують, ображають і знецінюють інших", – пояснила Черник.

Тому таким користувачам простіше агресивно висловлюватись щодо іншої людини, применшувати її досягнення, пояснюючи це везінням, багатими батьками чи зв’язками, аніж спробувати розібратись у власних почуттях.

"Коріння цього, як правило, криються в дитинстві і в тому, як батьки ставилися до дитини. Такі руйнівні почуття і реакції − це вагомий привід для роботи над собою", – наголосила Ксенія Черник.

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