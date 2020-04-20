Чому не варто використовувати сторонні магазини додатків Android

В мережу потрапили дані 20 мільйонів акаунтів користувачів Android, які користувалися стороннім магазином додатків Aptoide. Дані містять адресу електронної пошти користувача, пароль, IP-адресу, дату народження і зареєстроване ім'я.

Опублікували дані про 20 мільйонів користувачів додатку Aptoide на одному з хакерських форумів, розповідає Gizchina. Згідно з офіційним сайтом Aptoide, аудиторія магазину додатків становить понад 150 мільйонів користувачів по всьому світу.

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Хто постраждав від зливу

Зламані облікові записи були зареєстровані з 21 липня 2016 року по 28 січня 2018 року. Дані містять особисту інформацію, паролі, електронну пошту, адресу та ім'я користувача.



Дані 20 мільйонів користувачів Aptoide потрапили у відкритий доступ

Представники Aptoide ще не прокоментували цю ситуацію. Саме цей магазин додатків раніше звинувачували в публікації неперевірених програм, які можуть використовуватися для крадіжки персональних даних користувачів.

Важливо! Завжди дотримуйтеся додаткових заходів безпеки при використанні альтернативних магазинів додатків. Найкращим рішенням буде оминати такі платформи та використовувати офіційний магазин Google Play. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно