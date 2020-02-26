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Чому негативні персонажі у фільмах не використовують iPhone: пояснення режисера

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Чому негативні персонажі у фільмах не використовують iPhone / Unsplash

Американський режисер Райан Джонсон підтвердив спостереження користувачів, що в фільмах продукцію Apple використовують лише позитивні персонажі. Більше того, він навіть пояснив чому так відбувається.

Що каже відомий режисер

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Райан Джонсон – режисер фільмів "Зоряні війни: Останній джедай", "Петля часу" та серіалу "Пуститися берега" – пояснив у інтерв’ю виданню Vanity Fair, чому у фільмах негативні персонажі не використовують смартфони iPhone та інші пристрої компанії Apple.

Apple ... Вони дозволяють використовувати iPhone в фільмах і (це поворотний момент) погані хлопці не можуть демонструвати iPhone на камеру,
– зазначив Джонсон.

Що написано в правилах Apple

Apple відома своїми жорсткими правилами щодо того як її ґаджети повинні використовуватися, зображуватися і фотографуватися.

В рамках цих інструкцій пристрої Apple повинні зображуватися в хорошому світлі таким чином або в такому контексті, який позитивно відбивається на продуктах Apple або компанії загалом.

Користувачі помітили цю закономірність ще 10 років тому

Заувжимо, раніше користувачі вже помічали, що в фільмах і телешоу продукти Apple використовуються позитивними персонажами. Наприклад, коли близько десяти років тому йшов серіал "24 години", користувачі помітили, що позитивні герої використовують Apple Mac, а негативні – звичайні PC.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Кіно iPhone Apple Ґаджети
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