Чому по дорозі на роботу краще не гортати соцмережі та не слухати музику

Коли ви їдете на роботу, то краще обдумати свої завдання на цей день, а не скролити соцмережі чи слухати музику. До такого висновку дійшли працівники Гарвардської школи бізнесу.

Як сказано у дослідженні, по дорозі на роботу найкраще подумки складати план дня – так людина буде більш продуктивною протягом дня.

Зокрема, науковці переконані, завдяки роздумам, працівник легше змінить настрій з домашньої обстановки на робочу. Тож працювати йому буде легше та ефективніше.

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А от сидіння в соціальних мережах чи музика лише ускладнюють цей процес переходу. Тож це знизить відчуття задоволення від роботи.

Як проводили експеримент. Дослідження тривало місяць. Співробітники Гарвардської школи бізнесу залучили до дослідження 443 особи. Одна частина піддослідних скролила соцмережі по дорозі на роботу. А інша — думала про роботу. Дослідження показало, що друга група була більше задоволена роботою і у них менше виникало бажання звільнитися.

"Ідея, що нам потрібно докласти зусиль, щоб перейти від домашнього режиму до робочого, не завжди очевидна. Можна подумати, що змінити ролі так само просто, як одягти інший капелюх. Виявляється, перехід між режимами вимагає часу і зусиль - це частина дня, якої ми повинні приділяти більше уваги", – наголосив авторів звіту професор Франческа Джино.

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