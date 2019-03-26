Чому по дорозі на роботу краще не гортати соцмережі та не слухати музику

2 Читать новость на русском
Чому не можна сидіти в соцмережах
Чому не можна сидіти в соцмережах

Коли ви їдете на роботу, то краще обдумати свої завдання на цей день, а не скролити соцмережі чи слухати музику. До такого висновку дійшли працівники Гарвардської школи бізнесу.

Як сказано у дослідженні, по дорозі на роботу найкраще подумки складати план дня – так людина буде більш продуктивною протягом дня.

Зокрема, науковці переконані, завдяки роздумам, працівник легше змінить настрій з домашньої обстановки на робочу. Тож працювати йому буде легше та ефективніше.

Читайте також:  Виявили неочікувану причину швидкого розряджання смартфона

А от сидіння в соціальних мережах чи музика лише ускладнюють цей процес переходу. Тож це знизить відчуття задоволення від роботи.

Як проводили експеримент. Дослідження тривало місяць. Співробітники Гарвардської школи бізнесу залучили до дослідження 443 особи. Одна частина піддослідних скролила соцмережі по дорозі на роботу. А інша — думала про роботу. Дослідження показало, що друга група була більше задоволена роботою і у них менше виникало бажання звільнитися.

"Ідея, що нам потрібно докласти зусиль, щоб перейти від домашнього режиму до робочого, не завжди очевидна. Можна подумати, що змінити ролі так само просто, як одягти інший капелюх. Виявляється, перехід між режимами вимагає часу і зусиль - це частина дня, якої ми повинні приділяти більше уваги", – наголосив авторів звіту професор Франческа Джино.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні
1969
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Новини Здоров'я Психологія Соцмережі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
25 березня 18:47 Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
560
Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
24 березня 22:06 Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
1557
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
24 березня 18:04 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 826
Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
23 березня 22:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
Олег Тичинський 1580
Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика
21 березня 13:02 Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика
1395
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук