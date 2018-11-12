Чому пошта Gmail повільно завантажується

Користувач хостингу "Хабрахабр" опублікував невелике розслідування щодо повільного завантаження електронної пошти Gmail від Google. Як виявилося, одна з причин віджет Hangouts.

Про це повідомляє Ferra.

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При використанні вбудованого в Google Chrome Devtools інструменту Lighthouse можна виявити, що Gmail видає продуктивність на рівні 2 з 100 можливих.



Gmail повільно зантажується через віджет Hangouts

Як виявилося, причини такої повільності можна звести до наступного. У коді зустрічаються шматки, які забезпечують сумісність зі старими браузерами, проте не всі з них необхідні в сучасному світі. Зустрічаються дуже важкі інструменти для різних додаткових завдань сервісу.

Так, віджет Hangouts заважає завантаженні основних ресурсів Gmail. Крім того, Google чомусь не використовує в своєму продукті деякі зі своїх технологій, які вона активно просуває на своїх конференціях.

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