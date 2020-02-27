Чому розряджається iPhone – неочікувана причина

Автономна робота iPhone – це одна із функцій, яку найчастіше критикують користувачі. Виявляється, якщо часто закривати фонові програми, то це може покращити роботу пристрою, але при цьому знизити заряд акумулятора.

Як передає ixbt.com, на офіційному сайті технічної підтримки Apple сказано, що примусове закриття рекомендують використовувати тільки тоді, коли програма не відповідає.

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У чому річ

При перегляді запущених додатків вони не відкриваються, а перебувають режимі очікування, щоб зробити пристрій більш швидким і зручним у використанні.

Якщо фонове оновлення додатків увімкнене, то при перемиканні на інший застосунок, додаток, запущений раніше, попрацює ще деякий час, а потім перейде у стан паузи. У цьому випадку програма не буде активною та не буде використовувати системні ресурси.

Відтак, якщо часто закривати усі запущені програми, то при подальшому їх відкритті відбувається повторний запуск. Додатки при цьому завантажуються довше, а відтак споживають додаткову пам'ять і збільшують витрату акумулятора.

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