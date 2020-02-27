24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Чому розряджається iPhone – неочікувана причина

-
Чому розряджається iPhone / computerrex.com

Автономна робота iPhone – це одна із функцій, яку найчастіше критикують користувачі. Виявляється, якщо часто закривати фонові програми, то це може покращити роботу пристрою, але при цьому знизити заряд акумулятора.

Як передає ixbt.com, на офіційному сайті технічної підтримки Apple сказано, що примусове закриття рекомендують використовувати тільки тоді, коли програма не відповідає.

До теми: Який смартфон найбільше купували в 2019 році

У чому річ

При перегляді запущених додатків вони не відкриваються, а перебувають режимі очікування, щоб зробити пристрій більш швидким і зручним у використанні.

Якщо фонове оновлення додатків увімкнене, то при перемиканні на інший застосунок, додаток, запущений раніше, попрацює ще деякий час, а потім перейде у стан паузи. У цьому випадку програма не буде активною та не буде використовувати системні ресурси.

Відтак, якщо часто закривати усі запущені програми, то при подальшому їх відкритті відбувається повторний запуск. Додатки при цьому завантажуються довше, а відтак споживають додаткову пам'ять і збільшують витрату акумулятора.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

У Польщі спростували інформацію про зараження коронавірусом: фото
сьогодні
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
25 лютого 20:02 Як перетворити Android-смартфон в пульт від телевізора: інструкція
Михайло Года
24 лютого 20:00 Дітище Стіва Джобса – як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк
24 лютого 09:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька
22 лютого 13:05 Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
Анастасія Можаровська
21 лютого 10:02 Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук