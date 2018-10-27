Чому смартфони покращують наше життя: британці зняли веселу рекламу

Британський мобільний оператор Three зняв дотепну рекламу про те, що смартфони не є шкідливі, ба більше, вони позитивно впливають на наше життя.

У ролику показані різні періоди життя людства, коли ще не було такого розвитку технологій. При цьому людям давали мобільний телефон і він кардинально змінював ситуацію.

Читайте також: Топ-7 міфів про смартфон, в які час перестати вірити

Наприклад, якби капітан "Титаніка" мав смартфон, то трагедії можна було б уникнути. Або якщо б Єва мала доступ до Instagram, то вона б не пристала на спокушання змія.

Ролик знятий у кумедній формі, але переглянувши його складно доводити, що смартфони дійсно таке зло.

Чому смартфони приносять користь людству

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно