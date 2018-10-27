Чому смартфони покращують наше життя: британці зняли веселу рекламу

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Чому смартфони покращують наше життя
Чому смартфони покращують наше життя

Британський мобільний оператор Three зняв дотепну рекламу про те, що смартфони не є шкідливі, ба більше, вони позитивно впливають на наше життя.

У ролику показані різні періоди життя людства, коли ще не було такого розвитку технологій. При цьому людям давали мобільний телефон і він кардинально змінював ситуацію.

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Наприклад, якби капітан "Титаніка" мав смартфон, то трагедії можна було б уникнути. Або якщо б Єва мала доступ до Instagram, то вона б не пристала на спокушання змія.

Ролик знятий у кумедній формі, але переглянувши його складно доводити, що смартфони дійсно таке зло.

Чому смартфони приносять користь людству 

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: Техно
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