Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні

Новенькі гаджети презентувала компанія Apple та у її шанувальників з'явилася тепер нова мета в житті – купити той оновлений MacBookAir чи IpadPro

Можна безкінечно жалітися, що ціна на товари Apple завищена виробником, можна жартувати, що Apple – то для "тупих мажорів", утім, на сьогодні немає кращого планшета й ноутбука, ані ж ті, що мають логотип надкушеного яблука. За функціоналом, за зручністю в користуванні та надійністю продукція компанії Стіва Джобса попереду усієї планети. І за неї варто переплачувати.

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Адже, як би не намагалися конкуренти скопіювати й випустити аналоги – ті аналоги завжди виходять гіршими, вони розчаровують, хоча і є значно дешевшими. Тепер давайте трохи про еппловські ціни поговоримо, на конкретному прикладі представленого напередодні ноутбука MacBook Air, який став іще потужнішим, іще тонкішим й отримав нарешті retina-дисплей (це екран з високою роздільною здатністю).

Так от – під час презентації в Нью-Йорку Тім Кук назвав його ціну: 1200 доларів. Дорого? Насправді – ні. Бо, це адекватна ціна за найкращий на ринку ноутбук. А високою ця ціна здається нам з Вами, тому що ми з Вами громадяни найбіднішої країни Європи. Але, погодьтеся, це наші з вами проблеми й MacBook Air від того гіршим чи дорожчим не стає.

А тепер до тих маніпуляцій, мовляв в США його ціна 1200-ті доларів, це 33-ри тисячі гривень, натомість в Україні його будуть продавати за 40-к тисяч. Дивіться, насправді ціни 1200-ті доларів і в Америці немає. Бо це так звана ціна без податку – є така особливість у США, що там саме без податку ціну завжди вказують, навіть у рекламах, але потому на касі до цієї ціни автоматично додається іще 7-м відсотків податку від штату.

Відтак, вже не 1200-ті, а майже 1300-та доларів в Америці коштує такий ноутбук. Тож, навіть якщо Ви попрямує до США за цим ноутом – він вам коштуватиме 36-ть тисяч, а не 33-ри як ви бачите на американському сайті Apple. Йдемо далі, до цін в Україні. Там є ще один нюанс, пов'язаний з тим, що Україна – це Європа.

Адже ціни для Європи компанія Apple виставляє в євро. І має звичку переводити їх буквально один в один. Тобто, якщо в Америці ноутбук коштує 1200-ті доларів, то в Європі він буде коштувати 1200-ті євро. Відтак, множте ті 1200 евро ціни ноутбука на сьогоднішній курс, додавайте податки й будете мати ті сорок тисяч гривень ціни на MacBook. Відтак немає тут жодної зради, таке формування цін компанією Apple. Тож, якщо хтось вам каже, що в Америці ноутбук коштує 33-ри тисячі, а в нас сорок – то це нормально, так і має бути.

Знову ж таки нагадаю, світ не винен, що ми громадяни найбіднішої країни Європи й сорок тисяч за ноутбук для нас космічні гроші. Єдине що погано, це те, що компанія Apple немає в Україні своїх власних магазинів. Хоча навіть в Росії вони є. Відтак, купити МакБук, айпед чи айфон українці можуть лише у посередників.

Дехто з тих посередників мають великі мережі своїх власних точок продажу–магазинів, дехто називає себе офіційним представником Apple в Україні, утім більшість торгують так званою сірою продукцією, яку завозять в Україну незаконно, під виглядом поштових відправлень, до прикладу, її не розмитнюють відтак не сплачують за неї жодних податків.

Найцікавіше, що від того ці на товари компанії Apple не стають меншими – просто магазини, які "мутять" такі схеми, більше грошей кладуть собі до кишені. І от що від того дуже погано українському покупцеві (ну, окрім того, що такі магазини намахують український бюджет), це те, що ми не маємо офіційної.

Якщо ж купити сірий Apple в умовному магазині "Сі-пітрус" – то домогтися там гарантійного ремонту покупцеві зазвичай можна лише після гучного скандалу із залученням соціальних мереж й скраг до поліції про шахрайство. І тільки тоді поламане тобі спробують поремонтувати – в підвалі того магазину, деталями придбаними в китайців на AliExpress.

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