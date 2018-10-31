Чому українці в рази переплачують за продукцію Apple

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Apple / Фото з відкритих джерел

Компанія Apple презентувала нові ґаджети. Світ побачили новенькі iPad та MacBook. Однак ціни, як завжди, на ґаджети кусаються, особливо в Україні.

Ціна на всі новинки, як завжди у продукції Apple, чимала. Новий MacBook у світі коштуватиме від 1200 доларів, а iPad – від 800.

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А от в Україні буде дорожче приблизно на 25%. Багато українців, які користуються продукцією Apple, купують її за кордоном.

Якби я купив би його в магазині в Києві рік назад він би коштував би 39 тисяч, в інтернет-магазині 36 тисячі, а його купив за 27,5. Тому мені цікавіше купувати телефоні ось так. Проте не у всіх є друзі в США,
– сказав киянин Ігор.

А за новий iPhone 10 XS українці взагалі переплачують майже 10 тисяч гривень. Україна входить до четвірки країн світу з найвищою офіційною ціною на iPhone 8, обігнавши Францію, Німеччину та Швейцарію.

Наприклад, в Лос-Анджелесі цей же телефон з такими ж характеристиками, можна купити з податком за 1100 доларів. В Україні, цей iPhone коштує приблизно 1470 доларів. Тобто різниця в 370 доларів,
– наголосив журналіст видання "Економічна правда" Всеволод Некрасов.

Одна з можливих причин, чому айфони у нас дорожчі, ніж у більшості країн світу, – це банальна монополія. В Україні імпортувати американські гаджети має право лише одна компанія ASBIS. Вона має ексклюзивні права на імпорт продукції Apple. Тобто на кордоні митники пропускають в Україну партії лише тих гаджетів, які ввозить саме ця компанія. І тільки вона ж має український сертифікат якості на гаджети.

Інша компанія, яка захоче ввезти цей iPhone, вона повинна отримати ще один сертифікат. Точно такий же – це повний абсурд. За уже сертифікований товар кожна компанія повинна отримати свій особистий сертифікат,
– прокоментував Всеволод Некрасов.

Офіційного коментаря від компанії ASBIS журналістам 24 Каналу так і не дали, хоч і обіцяли. Але раніше компанія вже пояснювала, як формує ціни на "яблучні" новинки. Базову вартість встановлює сам Apple. А далі все залежить від вартості транспортування та просування новинки в Україні. І через цю складну схему в нашій країні і процвітає тіньовий ринок гаджетів Apple.

Обходячи усі митні правила та сертифікації, магазини пропонують iPhone та MacBook трохи дешевше, ніж у офіційного постачальника. Від цього страждає бюджет, який не отримує кошти від розмитнення товарів.

А гроші навколо надкушеного яблука крутяться великі. В середньому щороку українці купують 250 тисяч iPhone, а це сотні мільйонів гривень.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Техно Ґаджети Apple
Джерело: Техно
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