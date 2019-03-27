Чому Apple Card не буде працювати в Україні – версія експертів

В рамках весняної презентація компанія Apple представила свій новий продукт - віртуальну кредитку Apple Card з кешбеком до 3%. У США картка запрацює до літа цього року. А от чи з’явиться вона в Україні – експерти налаштовані скептично.

Як пише ain.ua, українські експерти не вірять, що сервіс запрацює в нашій країні найближчі 5 років.

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"Банкіри по всьому світу хвилюються. Американські банкіри – більше, банкіри в таких країнах, як Україна, – менше. На жаль, навряд чи Apple запустить свій банківський продукт в Україні найближчі років п'ять", – каже співзасновник Fintech Band і один з керівників проекту Monobank Дмитро Дубілет.

Як працює Apple Card

Засновники Monobank Олег Горохівський та Дмитро Дубілет виокремили три причини, чому Apple Card ми побачимо ще не скоро:

Ідентифікація клієнтів на українському банківському ринку.



"В Україні банки зобов'язані зустрічатися з клієнтом особисто, щоб відкрити йому рахунок. Ці проблеми можна вирішити, але у Apple і Google найближчим часом явно будуть інші пріоритети", – зазначає Дубілет.

Дуже серйозне монопольне становище одного гравця на банківському ринку, який може серйозно обмежити платіжну інфраструктуру. В Україні 70% POS-терміналів належить "ПриватБанку".

Як каже Гороховський, Apple поки розглядає Україну, як ринок з дуже низькою купівельною спроможністю. А ще корупція і непрозорі регуляції також не додають ринку привабливості.

Що таке Apple Card?Це титанова карта без номера, терміну дії та CVV-коду – на ній є лише ім'я власника. Її розробили спільно із MasterCard і Goldman Sachs на базі платіжного сервісу Apple Pay та додатку Wallet.



Її можна безкоштовно створити у фірмовому додатку Wallet, без ​​будь-яких комісій. Банком-партнером Apple виступив Goldman Sachs, а в якості платіжної системи використовується MasterCard.

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