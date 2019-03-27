Чому Apple Card не буде працювати в Україні – версія експертів

180 Читать новость на русском
Чому Apple Card в Україні не буде працювати
Чому Apple Card не буде працювати в Україні

В рамках весняної презентація компанія Apple представила свій новий продукт - віртуальну кредитку Apple Card з кешбеком до 3%. У США картка запрацює до літа цього року. А от чи з’явиться вона в Україні – експерти налаштовані скептично.

Як пише ain.ua, українські експерти не вірять, що сервіс запрацює в нашій країні найближчі 5 років.

Читайте також:  Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія

"Банкіри по всьому світу хвилюються. Американські банкіри – більше, банкіри в таких країнах, як Україна, – менше. На жаль, навряд чи Apple запустить свій банківський продукт в Україні найближчі років п'ять", – каже співзасновник Fintech Band і один з керівників проекту Monobank Дмитро Дубілет.

Як працює Apple Card

Засновники Monobank Олег Горохівський та Дмитро Дубілет виокремили три причини, чому Apple Card ми побачимо ще не скоро:

  1. Ідентифікація клієнтів на українському банківському ринку.

    "В Україні банки зобов'язані зустрічатися з клієнтом особисто, щоб відкрити йому рахунок. Ці проблеми можна вирішити, але у Apple і Google найближчим часом явно будуть інші пріоритети", – зазначає Дубілет.
     
  2. Дуже серйозне монопольне становище одного гравця на банківському ринку, який може серйозно обмежити платіжну інфраструктуру. В Україні 70% POS-терміналів належить "ПриватБанку".
     
  3. Як каже Гороховський, Apple поки розглядає Україну, як ринок з дуже низькою купівельною спроможністю. А ще корупція і непрозорі регуляції також не додають ринку привабливості.

Що таке Apple Card?Це титанова карта без номера, терміну дії та CVV-коду – на ній є лише ім'я власника. Її розробили спільно із MasterCard і Goldman Sachs на базі платіжного сервісу Apple Pay та додатку Wallet.

Її можна безкоштовно створити у фірмовому додатку Wallet, без ​​будь-яких комісій. Банком-партнером Apple виступив Goldman Sachs, а в якості платіжної системи використовується MasterCard.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
сьогодні
13275
Теги: Техно Новини Техно Apple IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфони Huawei P30 та P30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
26 березня 17:15 Смартфони Huawei P30 та P30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
977
Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було
26 березня 14:03 Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві: як це було
815
Бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play презентували у Києві
25 березня 19:42 Бюджетний смартфон Xiaomi Mi Play презентували у Києві
1094
Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
25 березня 18:47 Весняна презентація Apple 2019: що представила компанія
680
Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
24 березня 22:06 Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
1586
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук