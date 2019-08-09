Чорна матерія існувала до створення Всесвіту

Виявляється, що Всесвіт може складатися з матерії, яка виникла до його народження. Цілком можливо, що фізики вже спостерігали загадкову матерію у різних дослідженнях, проте не зрозуміли цього.

Цілком ймовірно, що темна матерія існувала задовго до Великого вибуху, з якого, як заведено вважати, почалося існування нашого Всесвіту. Так вважає вчений балтиморського Університету Джона Хопкінса Томмі Тенканен. І хоч сама ідея не нова, фізик і астроном виклав математичне пояснення, яке підтверджує її вірогідність, про це повідомляє Newsweek.

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Дослідження викриває новий зв’язок між фізикою елементарних частинок і астрономією. Якщо темна матерія складається з нових часток, які були утворені до Великого вибуху, вони могли вплинути на унікальний спосіб розподілу галактик у космосі. Цю умову можна використати для того, щоб виявити суть темної матерії й зробити висновки про часи до Великого вибуху, – розповідає Томмі Тенканен.

Наразі вчені не можуть пояснити, з чого складається 95% маси Всесвіту. Вони допускають існування гіпотетичних "темних" форм матерії й енергії, щоб пояснити великі прогалини у знаннях людства. Вважається, що на темну матерію може припадати до 27% маси Всесвіту в той час, як темна енергія відповідальна за 68%.

На "нормальну" матерію (тобто те, що ми бачимо) припадає лише 5%. На відміну від нормальної матерії, темна не світиться, а також взагалі не відбиває і не поглинає світло. Вчені лише допускають існування темної матерії, намагаючись дослідити її очевидний гравітаційний вплив на нормальну матерію.

Раніше вчені вважали, що темна матерія утворилася під час Великого вибуху, з якого й почалося існування Всесвіту. Проте саме те, що її досі не виявили, цілком може вказувати на помилковість такого твердження.

Якби темна матерія справді була наслідком Великого вибуху, тоді дослідники повинні були б спостерігати сигнал темної матерії під час різних експериментів у царині елементарних частинок, – додав Тенканен.

Дослідження Тенканена містить математичне обґрунтування, яке вказує на вірогідність існування темної матерії до Великого вибуху.

Фізик-теоретик Алан Гат вважає, що теорія Великого вибуху елегантно пояснює все, що сталося після виникнення Всесвіту. Проте все, що було до цієї події – залишається загадкою.

Теорія інфляційного всесвіту, з іншого боку, описує сам вибух і дає гіпотетичні відповіді на такі питання, – пояснив дослідник.

Тенканен каже, що швидке розширення простору могло призвести до створення великої кількості так званих "скалярних" частинок, які включають відомий бозон Хіггса, який відкрили у 2012-му році.

Ми не знаємо, що таке темна матерія. Але якщо вона якось пов’язана зі скалярними частинками, тоді вона може бути старшою, ніж Великий вибух, – сказав вчений.



Тут зображено розподіл темної речовини, галактик та гарячого газу в ядрі злиття галактики Abell 520.

Що таке темна матерія?

Темна матерія – це загадкова гіпотетична речовина, яку вчені поки не виявили. На основі спостережень структур більших за розмірами галактик та їх інтерпретації у рамках теорії Великого Вибуху встановлено, що темна матерія становить 85% у Всесвіті.



Оскільки темна матерія ще не спостерігалася, якщо вона існує, то взаємодіє зі звичайною баріоновою речовиною та випромінюванням, за винятком сили тяжіння.

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