23 листопада в Україні відбудеться чорна п’ятниця – це день масових розпродажів. З кожним роком до акції долучаються все більше магазинів. У цьому матеріалі ми зібрали пропозиції найпопулярніших інтернет-магазинів, які влаштовують розпродажі у чорну п’ятницю 2018.

Чорна п’ятниця в Citrus

Як розповіли у прес-службі інтернет-магазину, покупцям пропонують до 70% знижок. При цьому клієнтам дають змогу самостійно обрати товари для знижок.

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Згідно із умовами акції, користувач має змогу обрати п'ять товарів, на які хоче отримати знижку. За кілька днів до старту акції магазин проведе підсумки та обере 10 найпопулярніших товарів, за які голосували покупці. Саме ці товари потраплять на розпродаж у чорну п'ятницю.

До речі, серед учасників, які будуть брати участь у голосуванні за 10 найкращих товарів, розіграють 20 сертифікатів номіналом тисяча гривень на прокупку у Citrus.

Чорна п’ятниця в Allo

Магазин Allo обіцяє, що в рамках акції покупці отримають мінімальну знижку 20%. При цьому деякі товари можна буде придбати зі знижкою до 70%. Загалом компанія обіцяє 500 товарів, які можна буде купити дешевше.

Щоб отримати інформацію про решту знижок, потрібно заздалегідь зареєструватись на сайті. Як обіцяють в компанії, таким чином клієнти отримають доступ до розпродажу швидше, тож і часу на роздуми "купувати чи ні" буде більше.

Крім того, зареєстровані покупці отримають доступ до багатьох ексклюзивних товарів за вигідними цінами. При цьому кількість вигідних пропозицій обмежена, тож для усіх бажаючих товарів наврят чи вистачить.

Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах техніки

Чорна п’ятниця в MOYO

Компанія проводить розпродажі у кілька етапів. Так, перший етап триває з 15 по 22 листопада. У цей проміжок магазин обіцяє понад 7500 товарів зі знижками, які сягатимуть до 75%.

У компанії наголошують, що деякі товари продаватимуть нижче від закупівельних цін.

А 23 листопада, власне у чорну п’ятницю, стартує другий етап. У цей день стануть доступними ексклюзивні пропозиції та новинки.

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Чорна п’ятниця у Comfy

Магазин Comfy обіцяє знижки на такі категорії товарів: смартфони; порохотяги; телевізори; холодильники; пральні машини; ноутбуки; навушники; смарт-годинники; а також приставки Sony PS4. В тому числі знижки торкнуться і смартфонів iPhone.

Чорна п’ятниця Eldorado

Цей інтернет-магазин пропонує розпродаж не один день, а цілий місяць. У "чорний листопад" компанія обіцяє розпродажі до -70%. Ця акція триватиме до 25 листопада.

В інтернет-магазинах цього можна уникнути

Чорна п’ятниця в Rozetka

Компанія починає розпродаж одразу після опівночі 23 листопада, а завершиться акція, коли закінчиться товар на складі. Також в магазині наголошують, що вони не будуть навмисно завищувати ціни, аби далі продавати зі знижками.

Тож покупці, які планують купити продукт зі знижкою, мають зареєструватись. після цього отримують спеціальний промокод, який і дає право на знижку 23 листопада.

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