Чорна п’ятниця по-українськи: дохід магазинів значно перевищив відсоток знижки

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Чорна п’ятниця по-українськи
Чорна п’ятниця по-українськи / Фото з відкритих джерел

Чорна п’ятниця стає все популярнішою в Україні. Але більше від неї виграють магазини, а не покупці. Так, цього року у період з 19 по 25 листопада (тиждень Чорної п'ятниці) оборот продажів побутової техніки і електроніки в Україні став найбільшим за весь період проведення щотижневого дослідження Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

Про це повідомляють в GfK Ukraine, пише tech.liga.net.

Так, за тиждень чорної п’ятниця українські магазини заробили 1,6 мільярдів гривень. Ця сума перевищила обсяги попереднього тижня (12-18 листопада) на 146%.

При цьому ще у 2017 році цей показник був на рівні 80% зростання. Тиждень чорної п'ятниці в 2018 році став майже вдвічі успішнішим, ніж в 2017.

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Найпопулярнішим товаром у цей тиждень став смартфон - його продажі зросли на 108% в порівнянні з попереднім тижнем. Знижка на цей пристрій справді була – в середньому на 6%, порівняно з минулим тижнем.

Продажі телевізорів, порівняно з минулим роком, зріс на 171%. Найпопулярніша модель тижні продавалася в середньому з 16% знижки, найбільші знижки становили близько 25%.

Щодо ноутбуків, то тут зростання продажів відбулося на 82%. Середнє зниження ціни на товар становило 6%.

Що таке чорна п’ятниця? Це п'ятниця після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Цього року свято припадало на 23 листопада. З кожним роком до розпродажів долучаються все більше українських магазинів.

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Теги: IT-бізнес Техно
Джерело: Техно
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