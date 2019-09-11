Чорну діру покажуть на великому екрані: деталі прем'єри

Відома фотографія чорної діри набула популярності в мережі ще пів року тому, однак дослідники вирішили на цьому не зупинятися. Міжнародна група науковців оголосила про створення повноцінного фільму із космічним об'єктом у головній ролі.

За допомогою мережі телескопів Event Horizon астрофізики вже зібрали необхідні дані, які обробляються для створення першого відео за участю чорної діри, повідомляє phys.org.

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До кінця наступного десятиліття ми будемо знімати високоякісні фільми про чорні діри в реальному часі, які показують не тільки те, як вони виглядають, але і як вони діють на космічній сцені,

– зазначив глава проекту Шеп Доулман.

Що відомо про легендарний знімок та його авторів? Раніше команда, що складається з 347 вчених з усього світу, була удостоєна нагороди "Прорив у фундаментальній фізиці", отримавши 3 мільйони доларів і так званий "Оскар від науки" за опублікований в квітні знімок.



Перше в історії зображення чорної діри

Астрономи об'єднали кілька радіотелескопів, імітуючи гігантський прилад розміром з Землю, здатний спостерігати космічні об'єкти з безпрецедентною роздільною здатністю. Це дозволило вченим "дотягнутися" до кордонів чорних дір.

Прем'єра фільму, створеного на основі нового дослідження, запланована на 2020 рік.

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