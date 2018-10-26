Чудова новина для PC-геймерів: повноцінний Xbox Game Pass запустять на Windows

Генеральний виконавчий директор Microsoft повідомив, що корпорація планує повноцінно запустити Xbox Game Pass на комп'ютерах. За невелику плату гравці отримають доступ до великої колекції тайтлів та зможуть обирати розваги, які їм до смаку.

Про це повідомляє PCGamer.

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Переваги підписки давно оцінили власники Xbox One, а ось користувачам Windows доводилося задовольнятися лише урізаною версією. Саме з цією несправедливістю і планують покінчити.

Сатья Наделла – генеральний виконавчий директор Microsoft – заявив, що Game Pass запрацює на Windows без колишніх обмежень. За щомісячну плату геймери отримають доступ до більш ніж 200 ігор. У колекцію входять як ексклюзиви Microsoft, на зразок Forza Horizon 4 і Sea of ​​Thieves, так і творіння сторонніх студій, наприклад Rocket League і Fallout 4.



Xbox Game Pass повноцінно запрацює на Windows

Точні терміни змін в роботі сервісу не називають. Зате вартість, ймовірно, залишиться колишньою.

Офіційно Game Pass прийшов на PC ще взимку. Вибір тайтлів, правда, весь цей час був мізерним. Підтримку отримали лише ті ігри, які входять в програму Play Anywhere і доступні за абонементом. Їх список значно менший бібліотеки підписки, однак це, як виявилося, було лише першим кроком.