Чудова новина для PC-геймерів: повноцінний Xbox Game Pass запустять на Windows

216 Читать новость на русском
Повноцінний Xbox Game Pass запустять на Windows
Повноцінний Xbox Game Pass запустять на Windows / Фото з вільних джерел

Генеральний виконавчий директор Microsoft повідомив, що корпорація планує повноцінно запустити Xbox Game Pass на комп'ютерах. За невелику плату гравці отримають доступ до великої колекції тайтлів та зможуть обирати розваги, які їм до смаку.

Про це повідомляє PCGamer.

Читайте також: Гра Red Dead Redemption 2 вийде на iOS та Android

Переваги підписки давно оцінили власники Xbox One, а ось користувачам Windows доводилося задовольнятися лише урізаною версією. Саме з цією несправедливістю і планують покінчити.

Сатья Наделла – генеральний виконавчий директор Microsoft – заявив, що Game Pass запрацює на Windows без колишніх обмежень. За щомісячну плату геймери отримають доступ до більш ніж 200 ігор. У колекцію входять як ексклюзиви Microsoft, на зразок Forza Horizon 4 і Sea of ​​Thieves, так і творіння сторонніх студій, наприклад Rocket League і Fallout 4.

Xbox Game Pass повноцінно запрацює на Windows
Xbox Game Pass повноцінно запрацює на Windows

Точні терміни змін в роботі сервісу не називають. Зате вартість, ймовірно, залишиться колишньою.

Офіційно Game Pass прийшов на PC ще взимку. Вибір тайтлів, правда, весь цей час був мізерним. Підтримку отримали лише ті ігри, які входять в програму Play Anywhere і доступні за абонементом. Їх список значно менший бібліотеки підписки, однак це, як виявилося, було лише першим кроком.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ігри Microsoft Xbox
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
сьогодні 10:03 Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
Євгенія Мазур 358
Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
25 жовтня 12:32 Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
2257
Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
25 жовтня 09:01 Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
609
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
23 жовтня 18:15 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
2750
Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
22 жовтня 21:04 Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
1125
Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
21 жовтня 20:06 Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
Анастасія Можаровська 2230
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук