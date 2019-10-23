Чутки: у Британії додатки банків вносять смартфони Samsung Galaxy S10 до чорного списку

Додатки банків у Великобританії почали заносити до чорного списку власників смартфонів Samsung Galaxy S10. На такий крок у банках пішли після виявлення проблем зі сканером відбитка пальця.

Як передає androidpolice.com, деякі банки заборонили власникам Galaxy S10 завантажувати і використовувати свої додатки з Play Store. Інші заборонили користувачам авторизуватись за допомогою відбитка пальця.

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У чім річ? Нещодавно з’явилась інформація, що захист ультразвукового датчика відбитків пальців в серії Samsung Galaxy S10 можна легко обійти. Для цього достатньо, щоб на смартфоні була наклеєна захисна плівка.

Після цього два британських банки – NatWest і Nationwide Building Society – запровадили заходи щодо захисту коштів користувачів Galaxy. Так, додаток NatWest видалили з Play Store для власників Galaxy S10.

Інший банк Nationwide Building Society вимкнув опцію входу за відбитком пальця з програми.

Що кажуть у Samsung? В компанії пообіцяли вирішити цю проблему у свіжому оновленні програмного забезпечення – його мають випустити вже цього тижня.

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