Чутки: у Британії додатки банків вносять смартфони Samsung Galaxy S10 до чорного списку

326 Читать новость на русском
Samsung Galaxy S10 має проблеми зі сканером пальців
Samsung Galaxy S10 має проблеми зі сканером пальців / Техно 24

Додатки банків у Великобританії почали заносити до чорного списку власників смартфонів Samsung Galaxy S10. На такий крок у банках пішли після виявлення проблем зі сканером відбитка пальця.

Як передає androidpolice.com, деякі банки заборонили власникам Galaxy S10 завантажувати і використовувати свої додатки з Play Store. Інші заборонили користувачам авторизуватись за допомогою відбитка пальця.

Цікаво: Samsung готує дешевшу версію флагманського смартфона Galaxy Note 10

У чім річ? Нещодавно з’явилась інформація, що захист ультразвукового датчика відбитків пальців в серії Samsung Galaxy S10 можна легко обійти. Для цього достатньо, щоб на смартфоні була наклеєна захисна плівка.

Після цього два британських банки – NatWest і Nationwide Building Society – запровадили заходи щодо захисту коштів користувачів Galaxy. Так, додаток NatWest видалили з Play Store для власників Galaxy S10.

Інший банк Nationwide Building Society вимкнув опцію входу за відбитком пальця з програми.

Що кажуть у Samsung? В компанії пообіцяли вирішити цю проблему у свіжому оновленні програмного забезпечення – його мають випустити вже цього тижня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Віктор "Сенсей" Дегтярьов загинув від вибуху на Пушкінській у Києві: що про нього відомо
сьогодні
12624
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Велика Британія Смартфони Samsung Samsung Galaxy S10 Банки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
22 жовтня 13:32 Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
Анастасія Можаровська 215
Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
20 жовтня 18:00 Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
Ірина Полицька 2362
Українка, що підкорила космос: інтерв'ю з астронавткою NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
19 жовтня 22:01 Українка, що підкорила космос: інтерв'ю з астронавткою NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
Михайло Года 1494
Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
17 жовтня 09:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 20761
Google офіційно представила смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL: характеристики та ціна
15 жовтня 18:18 Google офіційно представила смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL: характеристики та ціна
Ірина Полицька 1038
Новини
Більше новин
Залиште відгук