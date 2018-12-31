Chuwi Herobook: анонсували стильний ноутбук із процесором Intel Atom X5

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Chuwi Herobook: характеристики, дата презентації
Chuwi Herobook: характеристики, дата презентації / Фото з вільних джерел

Китайська компанія Chuwi анонсувала нову модель ноутбука Herobook. Це бюджетний ноутбук, який може похизуватися привабливим дизайном і пристойними характеристиками, які вам точно сподобаються.

Про це повідомляє Gizchina.

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Новинка отримала 14,1-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 1920 × 1080 точок. Ноутбук отримав процесор Intel Atom X5 з чотирма обчислювальними ядрами, а об'єм оперативної пам'яті складе 4 ГБ, також девайс отримає SSD на 64 ГБ.

Набір портів включає mini-HDMI, USB 3.0 і USB 2.0, 3,5-міліметрове гніздо для навушників і слот для карти microSD. Автономність забезпечується акумулятором ємністю 38 Вт/год.

Chuwi Herobook
Chuwi Herobook представлять в лютому 2019 року

Варто відзначити, що ноутбук відносять до девайсів початкового рівня, тому не потрібно очікувати від нього надзвичайної продуктивності. Наразі дату релізу та вартість новинки виробник не повідомляє. Офіційна презентація новинки запланована у лютому.

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Теги: Техно ноутбук Китай Intel Ґаджети
Джерело: Техно
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