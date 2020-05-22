Civilization VI безкоштовно роздають у Epic Games Store

Магазин цифрової дистрибуції Epic Games Store вирішив безкоштовно роздати користувачам гру Civilization VI. Це остання частина знаменитої стратегічної серії від Firaxis Games.

Де завантажити

Civilization VI вже доступна на сайті Epic Games Store. Безкоштовно її можна завантажити до 28 травня, 18:00. Спочатку користувачеві потрібно авторизуватися на сайті Epic Games Store, після чого на сторінці магазину клікнути по грі.

До теми Міжнародний турнір World of Tanks: шукають гравців для команди від України

В інший період Civilization VI можна купити за 525 гривень.

Чим цікава Civilization VI

Все починається з маленького племені, та з часом цивілізація розробляє нові технології, розширює свою територію і вплив. Геймер може створювати цілі армії.

Гра Civilization VI: відеотрейлер

Крім того, гравець може досягти перемоги різними методами, наприклад через політичні режими і ватажків, які очолюють фракцію і дають певні бонуси.

Стратегія Sid Meier's Civilization VI вийшла восени 2016 року. З того часу у Steam гра отримала 73670 відгуків, 80% з яких позитивні.

До слова, раніше Epic Games Store відкрив безкоштовний доступ Grand Theft Auto V Premium Online Edition. Її можна було завантажити безкоштовно до 21 травня.