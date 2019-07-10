Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою

У Києві відбулась офіційна презентація нового смартфона компанії Huawei - P smart Z. Це перший пристрій компанії, що оснащений висувною фронтальною камерою. Таке рішення зробило екран новинки дійсно безрамковим.

Дизайн. Новинка отримала 6,59-дюймовий екран Ultra FullView з роздільною здатністю 2340×1080 пікселів. Дисплей позбувся будь-яких отворів чи вирізів, завдяки чому смартфон виглядає дійсно безрамковим. Загалом, співвідношення екрана до корпусу — 91%.

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Як запевнили у компанії, ця висувна конструкція витримає до 12 кг навантаження. При падінні смартфона висувна конструкція автоматично ховається. Тести довели, що вона витримує до 100 000 висувань.

Huawei P smart Z отримав абсолютно безрамковий дисплей

Характеристики. Новинка працює на 8-ядерному фірмовому процесорі Kirin 710F у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Ємність акумулятора становить 4 000 мАг. Як обіцяє виробник, цього вистачає для 108 годин прослуховування музики, 22 годин безперервного відео або 28 годин 3G дзвінків.

Висувна конструкція витримує до 12 кг навантаження

Також P smart Z оснащений модулем NFC для безконтактних платежів. На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців.

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Камери. Роздільна здатність фронтальної камери 16 Мп (f / 2.2). Основна камери складається з двох модулів на 16 Мп (f / 1.8) + 2 Мп для режиму боке. Камера розпізнає 22 режими і понад 500 сценаріїв зйомки з автоматичним підбором налаштування.

Новинка доступна у 3 кольорах

Ціна. Huawei P smart Z вже надійшов у продаж в Україні. Його можна прибдати у чорному (Midnight Black), синьому (синій сапфір) та зеленому (Emerald Green) кольорах. Його вартість становить 7 999 гривень. При цьому, усі покупці смартфона до 21 липня у подарунок отримають фітнес-браслет Huawei Color Band A2.

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