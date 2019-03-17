Cмартфон врятував життя чоловіку: деталі інциденту

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В Австралії смартфон врятував життя: шокуючі фото
В Австралії смартфон врятував життя: шокуючі фото / Hromadske.ua

Австралієць, озброєний луком і стрілами, намагався підстрелити чоловіка, який сфотографував його на мобільний телефон. Проте його врятував смартфон.

Інцидент стався в селищі Німбін поблизу Брісбена, штат Новий Південний Уельс. Позавчора, 13 березня,  місцевий мешканець помітив поблизу свого будинку чоловіка, озброєного луком і стрілами, і почав фотографувати його. Про це повідомляє CNN.

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Лучником виявився знайомий чоловіка, він з невідомих причин вистрілив у нього. Врятував австралійця його смартфон: стріла пробила телефон і трохи зачепила його підборіддя, залишивши невелику подряпину.

В Австралії смартфон врятував чоловіка від стріли
В Австралії смартфон врятував чоловіка від стріли

Після цього на місце прибула поліція, яка заарештувала нападника і висунула йому звинувачення в озброєному нападі. Згодом його звільнили під заставу, судове засідання в цій справі призначене на 15 квітня.

Як повідомяли раніше, американець врятував жінку завдяки способу реанімації з комедійного серіалу.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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