Cмартфон врятував життя чоловіку: деталі інциденту
Австралієць, озброєний луком і стрілами, намагався підстрелити чоловіка, який сфотографував його на мобільний телефон. Проте його врятував смартфон.
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Лучником виявився знайомий чоловіка, він з невідомих причин вистрілив у нього. Врятував австралійця його смартфон: стріла пробила телефон і трохи зачепила його підборіддя, залишивши невелику подряпину.
В Австралії смартфон врятував чоловіка від стріли
Після цього на місце прибула поліція, яка заарештувала нападника і висунула йому звинувачення в озброєному нападі. Згодом його звільнили під заставу, судове засідання в цій справі призначене на 15 квітня.
Як повідомяли раніше, американець врятував жінку завдяки способу реанімації з комедійного серіалу.
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