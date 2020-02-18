Продажі – в плюс, клопоти – в мінус: як працюють сучасні цифрові інструменти

Не заробити на швидких продажах, а здобути прихильність клієнта на тривалий час – ось яку мету зараз ставить перед собою бізнес, що дивиться у майбутнє. Тож уже не достатньо просто надати якісну послугу чи запропонувати хороший продукт – треба робити так, щоб досвід взаємодії з компанією точно запам’ятався. Дарувати емоції, перевершувати очікування. Коли клієнт отримує відповіді там, де йому зручно; коли йому пропонують саме те, що його цікавить; коли ви як компанія випереджа́єте бажання.

Для цього треба вивчати потреби й вподобання кожного. І зробити це якісно, збираючи дані у таблиці чи орієнтуючись на добру пам’ять менеджера, вже не вдасться. Тож як організувати процес так, щоб клієнти були задоволені, а команда працювала ефективно?

Філософія клієнтоорієнтованого бізнесу

Одним із засобів для налагодження тривалих відносин із тими, хто купує ваші товари чи послуги, є CRM. Дослівно ця абревіатура означає "управління відносинами з клієнтами" (Customer relationship management). Якщо ж дивитися ширше, то це не просто інструмент, а ціла філософія, яку сповідує компанія. В центрі цієї філософії завжди – клієнт.

У вужчому сенсі це корпоративні програми або інтернет-сервіси, які допомагають бізнесу ефективніше взаємодіяти зі своїми клієнтами: заохотити і втримати постійних покупців, залучити нових, дати кожному те, що потрібно саме йому.

CRM-системи – зручний та дієвий інструмент управління бізнесом. У світі їх вже давно і на повну використовують. В Україні цей сервіс поки не такий поширений і подекуди викликає у підприємців більше страху, ніж довіри. Чому? Все просто: дехто просто боїться змін, дехто сумнівається в ефективності CRM, а ще інші – взагалі не хочуть розбиратися у власних бізнес-процесах, щоб їх систематизувати. Як результат – ось ця красномовна статистика:

Як бачимо, ще три роки тому CRM-системами активно користувалися лише 6% українських компаній. Та й то здебільшого представники ритейлу, IT, послуг соціальних сфер та промисловості. Статистика відтоді не дуже змінилася. "Що інші?" – запитаєте ви. А інші продовжують використовувати "дідівські" методи: блокнот, ручка, олівець... в кращому випадку Excel-таблиці або Google Docs. І це тоді, коли ринок уже тривалий час пропонує прості та зручні технологічні рішення, які допомагають продавати більше.