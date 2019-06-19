Ще більше Кіану Рівза: фанати гри Cyberpunk 2077 створили незвичну петицію

Після презентації гри Cyberpunk 2077 спільнота геймерів та й не тільки почала обговорювати Кіану Рівза, який засвітився на сцені E3 під час анонсу проекту. Більше того, тисячі людей вже підписали петицію з вимогою додати в майбутню гру ще більше нагадувань про голлівудську зірку.

Суть петиції. На популярному сайті Change.org з'явилася чергова петиція з химерною вимогою. Автор кампанії просить CD Projekt RED додати в гру нагороди "Ти захоплюючий!".

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За задумом геймера, її повинні отримати всі, хто повністю пройде Cyberpunk 2077. Зауважимо, ідею вже підтримали понад десять тисяч осіб.

Інші "забаганки" фанатів. Нещодавно CD Projekt RED вже пішла на поводу у того самого щасливчика, якого Кіану Рівз назвав "захоплюючим", і погодилася зробити пожертву в благодійний фонд Gamers Outreach. Хтозна, може, і на цей раз компанія прислухається до бажання фанатів?

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Дата виходу. Прем'єра Cyberpunk 2077 на PC, PS4 і Xbox One відбудеться 16 квітня 2020 року.

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