Cyberpunk 2077 отримала власні Instagram маски: як скористатися фільтрами

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Нові маски Cyberpunk 2077 / lifehacker

Ігрова студія CD Projekt RED представила низку фільтрів для Instagram, які здатні перетворити вас у персонажів гри Cyberpunk 2077. Таким чином розробники продовжують підігрівати інтерес ґеймерів до свого нового творіння.

Наразі доступно всього чотири фільтри: V, Jackie, Dum Dum і Maelstorm. Перші два додають на обличчя кібернетичні жили й забарвлюють очі в червоний колір. Що ж до інших двох, то вони малюють на вашому обличчі великі залізні імпланти.

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Як встановити маски

Випробувати фільтри можуть всі користувачі Instagram. Для цього потрібно лише перейти на ось цю сторінку розробників з вашого смартфону. Спершу ви отримаєте доступ до однієї маски, а додати три інші можна зі сторінки акаунту cyberpunkgame.

Дивіться, як виглядають маски Cyberpunk 2077:

Коли ж вийде гра

Реліз Cyberpunk 2077 заплановано на 16 квітня 2020 року. Гра вийде на ПК, PS4 і Xbox One. Всі з нетерпінням чекають на вихід гри, адже ні для кого не секрет, що бойовик Cyberpunk 2077 стане для польської студії свого роду віхою, яка визначить майбутнє компанії.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Instagram CD Projekt Ігри
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