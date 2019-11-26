Cyberpunk 2077 отримала власні Instagram маски: як скористатися фільтрами

Ігрова студія CD Projekt RED представила низку фільтрів для Instagram, які здатні перетворити вас у персонажів гри Cyberpunk 2077. Таким чином розробники продовжують підігрівати інтерес ґеймерів до свого нового творіння.

Наразі доступно всього чотири фільтри: V, Jackie, Dum Dum і Maelstorm. Перші два додають на обличчя кібернетичні жили й забарвлюють очі в червоний колір. Що ж до інших двох, то вони малюють на вашому обличчі великі залізні імпланти.

До теми: На гру Cyberpunk 2077 чекає приголомшливий фінансовий успіх, – аналітики

Як встановити маски

Випробувати фільтри можуть всі користувачі Instagram. Для цього потрібно лише перейти на ось цю сторінку розробників з вашого смартфону. Спершу ви отримаєте доступ до однієї маски, а додати три інші можна зі сторінки акаунту cyberpunkgame.

Дивіться, як виглядають маски Cyberpunk 2077:

Yes! Our filters are now available on @instagram!



Get cyberpunked at https://t.co/JaPNNeOFr6 pic.twitter.com/mIri59MTDo — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 25, 2019

Коли ж вийде гра

Реліз Cyberpunk 2077 заплановано на 16 квітня 2020 року. Гра вийде на ПК, PS4 і Xbox One. Всі з нетерпінням чекають на вихід гри, адже ні для кого не секрет, що бойовик Cyberpunk 2077 стане для польської студії свого роду віхою, яка визначить майбутнє компанії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно