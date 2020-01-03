Cybertruck отримає справжній будинок на колесах

З тих пір як був представлений електричний пікап Cybertruck, світ неначе зійшов з розуму. Дизайнери створюють концепти смартфонів, ноутбуків і навіть кібергаражів, а сотні тисяч людей готові заплатити 100 доларів заради того, щоб опинитися ближче до незвичайної машині. На хвилі успіху Tesla натякнула, що розробляє трейлер для пікапа.

Найпотужніша версія Cybertruck здатна буде проїхати відстань до 800 кілометрів з вантажем трохи більше ніж 6000 кілограмів. Все це може мати значний вплив на майбутнє індустрії трейлерів. Для тих, хто вважає за краще мати будинок на колесах, перспектива отримати потужний екологічний транспорт актуальна як ніколи, повідомляє Elektrek.

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Будиночок на колесах від Tesla

Спочатку Tesla показала рендер, на якому акцентують увагу на спортивних схильностях пікапа: наприклад, під час відпочинку на природі можна не хвилюватися про розряд акумулятора завдяки сонячним батареям на даху. Однак нещодавно компанія випустила ще одне зображення з Cybertruck, який везе трейлер, виконаний в єдиному стилі з автомобілем.



Трейлер у стилі Tesla Cybertruck

У трейлері може бути що завгодно: додаткова батарея, сонячна панель на даху. Він навіть здатний стати будинком на колесах. Але це далеко не все. З'явилися компанії, які вже зараз готові розпочати складання і випуск подібних причепів для пікапа Cybertruck. Один з фанатів електричного пікапа стверджує, що вже замовив і автомобіль, і трейлер для нього. За його словами, він розраховує, що обидві покупки обійдуться йому не дорожче ніж 132 тисячі доларів.

Приватні фірми пропонують широкий спектр опцій для пікапа від Tesla:

Очікується, що новий трейлер від Tesla може отримати такий же попит, як і сам пікап. Крім того, багато покупців сподіваються, що компанія випустить безліч корисних аксесуарів, які будуть адаптовані під Cybertruck.

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