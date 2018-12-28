Дата презентації та ціна бюджетного смартфона Sony Xperia XA3 Ultra з'явились в мережі

В мережі з’явилась інформація щодо нового смартфона компанії Sony Xperia XA3 Ultra. Новинку можуть представити вже 8 – 12 січня в рамках конференції Consumer Electronic Show 2019.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Черговий витік дозволяє дізнатися про варіанти забарвлення і ціну майбутнього смартфона. Повідомляється, що Xperia XA3 Ultra надійде у продаж в чорному, сріблястому і золотому кольорах.



Sony Xperia XA3 Ultra можуть представити на початку 2019 року

Його рекомендована вартість для європейського роздрібу становить 520 євро (близько 15 950 гривень). Тут слід зазначити, що актуальна модель Sony Xperia XA2 Ultra в Європі стартувала з цінником 450 євро (близько 13 800).

Нова модель Xperia XA3 Ultra повинна отримати повноекранний дизайн, як у нинішньої флагманської моделі Sony Xperia XZ3 з тонкими рамками. При розмірах корпусу 167,4 х 73,3 х 8,3 міліметра вона отримає екран діагоналлю 6,5 дюйма з роздільною здатністю 1080 х 2160 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9.

Концепт смартфона Sony Xperia XA3 Ultra – дивіться відео

"Серцем" Xperia XA3 Ultra стене SoC Snapdragon 660, доповнена 6 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ флеш-пам'яті. Основна камера, ймовірно, отримає подвійний модуль з горизонтальним компонуванням модулів. Сканер відбитків пальців, швидше тза все, вбудують в кнопку живлення на бічній панелі. З коробки смартфон повинен отримати операційну систему Android 9.0 Pie.

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