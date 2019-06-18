Дату виходу гри The Last of Us Part II випадково розкрили: деталі

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The Last of Us Part II: дата анонсу
The Last of Us Part II: дата анонсу / Фото з вільних джерел

Компанія Sony та всі її студії пропустили наймасштабнішу виставку ігор E3 2019, а тому більшість найочікуваніших проектів для PlayStation поки залишаються без дати релізу. Серед них опинилася й The Last of Us Part II – сиквел проекту 2013 року.

Однак, прихильники творчості Naughty Dog можуть бути спокійні, адже екшен вийде зовсім скоро. Таку інформацію розкрили один із найвпливовіших інсайдерів індустрії та актриса озвучки гри, яка випадково проговорилася.

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Що відомо про перший витік? Ешлі Джонсон, яка подарувала голос улюблениці публіки Еллі, побувала на шоу Between the Sheets, де, серед іншого, обговорила свою роботу над TLoU Part II з ведучим Брайаном Фостером.

Інтерв'ю з Ешлі Джонсон – дивіться відео

В один момент (1:07:20) шоумен наполовину жартома запитав, коли ж вийде майбутній блокбастер, і актриса без задньої думки почала говорити "У лютому ...", але інтерв'юер не дав їй закінчити речення. Втім, цього вже більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, що реліз Part II намічений на лютий.

Другий витік. Щодо року, то з ним публіці допоміг визначитися Джейсон Шрайер, авторитетний журналіст і за сумісництвом головний інсайдер індустрії.

Трейлер гри The Last of Us Part II – дивіться відео

У своєму Twitter він написав, що вихід другої The Last of Us спочатку планувався на осінь 2019 року, однак у зв'язку з листопадовим релізом Death Stranding геніального Хідео Кодзіми його вирішили "відсунути" до початку наступного року.

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Коли представлять The Last of Us Part II? Зіставивши ці факти, неважко зрозуміти, що нові пригоди Еллі та Джоела геймери побачать в лютому 2020 року. Втім, треба розуміти, що все це ще не підтверджені дані і багато що може змінитися.

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Теги: Техно Ігри Sony PlayStation
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