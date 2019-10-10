Дату релізу Doom Eternal перенесли на 2020 рік: причина

Компанія Bethesda та студія id Software написали відкритого листа гравцям, в якому повідомили про перенесення дати релізу гри Doom Eternal. Окрім того, компанії розповіли деякі нові подробиці про проєкт.

Нова дата виходу гри. Замість 22 листопада 2019 року шутер Doom Eternal вийде 20 березня 2020 року. Творці заявили, що не будуть поспішати з релізом, тому що хочуть зробити максимально якісну гру, а для цього їм треба ще трохи часу, повідомляє CNET.

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Особливості гри та сюжет. Також стало відомо, що можливість "Вторгнення" в сюжетну компанію гравців з'явиться пізніше. Швидше за все, це станеться з наступним після релізу безкоштовним апдейтом. Зате в релізній версії гри буде режим Battlemode, де б'ються три гравці, два з яких демони.

Нагадаємо, що нова частина легендарного шутера від першої особи відправить геймерів не на Марс, а на рідну Землю. На планету напали орди демонів, а захищати її буде старий знайомий Кат Рока.

Трейлер гри Doom Eternal – дивіться відео

Дата виходу на інших платформах. Не пощастить і власникам портативної консолі Nintendo. Версія Doom Eternal для Nintendo Switch вийде пізніше основних версій на PC, Xbox One та PlayStation 4.

Також розробники перенесли вихід ремастера Doom 64. Він вийде в березні разом з Doom Eternal і також буде доступний на ПК, Xbox One та PlayStation 4.

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